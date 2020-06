Fernández: “El AMBA está contagiando el resto del país. Debemos aislar para ser solidarios con el resto”

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a una fase de cuarentena estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio, entre el 1 y el 17 de julio, para frenar el avance de la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Hoy, el 97 por ciento de los casos que se detectan ocurren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en los últimos 20 días los casos aumentaron un 147%, y los fallecidos aumentaron un 95 por ciento”, informó Alberto Fernández desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta al anunciar la cuarentena estricta.

“El problema lo tenemos en el AMBA. El resto del país no está teniendo problemas. Hay que aislar el AMBA del resto del país”, señaló el presidente al anunciar una cuarentena estricta en esa zona entre el 1 y el 17 de julio, aunque señaló que este aislamiento puede tener su réplica en otras regiones del país.

El Presidente sostuvo que “llevamos muchos días de lucha” pero la cuarentena -que esta a punto de cumplir 100 días- “es un remedio, el único que conocemos”. Agregó que “no estoy enamorado de la cuarentena, estoy enamorado de la vida, por eso la cuidamos tanto”. Puntualizó que “el esfuerzo que hicimos no fue inútil. Sin esto, todo hubiese sido más grave”.

Recalcó que “este no es el esfuerzo de un Gobierno, es el de todos ustedes”, y al comparar con las situaciones de otros países de la región, “con el ritmo de la curva en Brasil, hoy en el país tendríamos 10 mil muertos”.

El mandatario anunció también que el Gobierno nacional continuará asistiendo al trabajo y la producción en las zonas afectadas del AMBA, así como continuará con el pago del IFE a quienes lo necesiten en esa área, en Chaco y en algunas zonas de Río Negro. “Así, estaremos preservando el empleo y dando tranquilidad a los empresarios, aliviándolos de una inversión muy alta que son los salarios”, destacó.

Recordó que “los comerciantes y los profesionales independientes tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa 0, en relación a sus actividades”.

Por último, informó sobre la continuidad del plan Detectar tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires para descubrir contagios y dar los tratamientos que corresponden a los vínculos de proximidad de quien tiene test positivo. “Profundizaremos con mayor cantidad de gente y de test”, señaló el mandatario.

“Vamos a mejorar nuestra capacidad de diagnóstico médico con test más rápidos y vamos a aprovechar mejor los centros de aislamiento”, subrayó el jefe de Estado.

Y definió: “Por eso, con la conciencia que nos genera que no haya más muertos es que estamos tomando las decisiones que hoy tomamos. Pero quiero que todos entendamos que en este tiempo que pasó todo este esfuerzo que hicimos no fue inútil. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos todo hubiera sido más grave”.

En relación a la tasa de crecimiento de contagios en todo el territorio, el Presidente explicó que “si Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy, tendría 10 mil muertos” y señaló que “la incidencia de la cuarentena está en la cantidad de fallecimientos. Ahí uno se da cuenta que tuvo sentido el esfuerzo”.

En cuanto a la situación económica en el resto del país, el mandatario señaló que “fuera del AMBA, la actividad económica funciona en un 80 por ciento, en 20 provincias el 95 por ciento de los comercios ya está trabajando, y el Estado está apoyando a los argentinos en asistencia, pagar parte de salarios, pasando por asignaciones específicas”.

“Que nosotros hayamos podido dar el IFE evitó que entre 2 millones y medio y 4 millones y medio de personas cayeran en la pobreza y la indigencia. Es un enorme esfuerzo que hicimos entre todos”, expresó.

El anuncio se da luego de las consultas y comunicaciones que el mandatario sostuvo con el comité de expertos médicos y científicos que lo asesora permanentemente, y del contacto con gobernadores e intendentes acerca de la situación local frente a la pandemia de coronavirus en cada caso.