La nieve y la montaña jugaron una mala pasada a bomberos y personal del ICE Lanín que fueron a Trompul

Ni bien recibieron el alerta sobre el incendio en una vivienda del paraje Trompul, Bomberos Voluntarios y personal del ICE Lanín se lanzaron hasta allá con el fin de llegar a tiempo para sofocar las llamas.

Sin embargo para poder llegar hasta la vivienda siniestrada, había que sortear los efectos de la nevada en alta montaña. que hacía muy complicado poder transitar por el sector.

De hecho uno de los camiones, producto de la gran cantidad de nieve, terminó cruzado en el camino, por lo que debieron trabajar arduamente para poder seguir camino.







“Lamentablemente no llegamos a tiempo”, expresó uno de los bomberos, “siempre damos lo mejor, pero esta vez no se pudo con los camiones, el camino de montaña nos jugó una pasada áspera, lo bueno es que no hubo heridos”, indicó.

DONACIONES

Un grupo de vecinos comenzó a realizar una colecta para la familia que perdió todo en el incendio. “La familia perdió todo, se trata de un nene de 4 años, una nena de 6 años, una mujer de 28 años y el marido de 32. Necesitan ropa, ropa de cama, cosas para la casa. Lo único que lograron sacar fue la heladera”, indicó una vecina.

Quienes deseen colaborar con la familia, pueden acercar las donaciones al comedor Rodhe o al destacamento de Bomberos Voluntarios.