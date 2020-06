“Ya no quedan camiones varados en Piedra del Águila; la Ruta 40 y la Ruta 237 están habilitadas”, expresó Giusti

Luego de la presentación del Operativo Invierno 2020, desde Defensa Civil de la Provincia se prepararon para los efectos del temporal que llegaría en estos días a las zonas más críticas de Neuquén.

El director de Defensa Civil de la provincia Martín Giusti quien fue el que coordinó el dispositivo sobre la Ruta 237 en el tramo Piedra del Águila- Collón Cura, habló con RSM y explicó que durante este lunes por la tarde se trabajó son el acompañamiento preventivo de más de 10 camiones de carga que tenían como destino las ciudades del sur neuquino.

“Desde este domingo trabajó en este operativo el equipo de Defensa Civil de la Provincia, y de Piedra del Águila. Desde hoy (lunes) temprano se sumó el equipo vial de provincia, Policía, Gendarmería, para sacar todos los camiones que quedaron varados en la ciudad. Hay que agradecer el trabajo de Vialidad Provincial y Nacional, que fueron quienes pudieron liberar la ruta en el tramo de El Chocón hacia Piedra del Águila. La ruta estaba bastante complicada”, indicó Giusti.

El director además manifestó que actualmente no hay camiones varados, “si salen 20 camiones, ingresan otros 20. Hablamos con el intendente de Piedra y coordinamos el trabajo en conjunto”.

Respecto a las dudas que existían sobre cuáles eran las rutas habilitadas para trasladarse desde y hacia Neuquén, Giusti expresó que “por ahora la ruta habilitada es la 237 y se está trabajando en la Ruta 40 en la zona de El Salitral que existe el problema de acumulación de nieve. Personal de Vialidad Provincial está trabajando allí, por el momento transitan vehículos menores. En este momento la mayoría de las rutas están transitables”.

Ante la consulta sobre qué rutas abarca el Operativo Invierno 2020, Giusti fue claro al expresar que “todas las rutas de la provincia están dentro del operativo, ya sean provinciales o nacionales, así lo dispuso el gobernador. Todos los organismos provinciales estamos abocados junto con personal de Nación”.

Durante la gran nevada registrada el pasado fin de semana, se presentaron muchos problemas en las rutas. Hubo varias quejas por parte de empresas de transporte y automovilistas por el anegamiento que se registraban en distintos puntos.

“La congestión se debió principalmente al no uso y no portación de cadenas por parte de los camiones. No fue tanto producto del estado de la ruta, sino que la mayoría de los camiones atravesados fue porque hicieron caso omiso a la obligatoriedad de colocación y portación de cadenas. Ya pedimos las sanciones correspondientes a la CNRT porque son ellos los únicos capaces de sancionar o multar. No hay organismo provincial que pueda multar a un camión que transita sin cadenas”, aclaró Giusti.

Añadió que se recibieron muchas quejas, sobre camiones con ganado que permanecieron varias horas varados en la cuesta de Collón Cura, camioneros que permanecieron varias horas parados, “hubo gente del Transporte Imaz que estuvieron trabajando, como otros, a quienes quiero agradecer por la solidaridad, pero el problema fue por la negligencia de camioneros que hubo que afrontar. Se atravesaban de a tres los camiones, fueron horas muy complicadas, pero hay que destacar que el municipio de Piedra del Águila que llevó alimento no solo a los animales sino también que se asistió a las personas de los vehículos varados. Nunca se dejó de atender a nadie”.

Para este lunes y martes el pronóstico anuncia nevadas y el director indicó que se sigue trabajando con el Operativo Invierno con todos los organismos. Para finalizar Giusti manifestó que “se han priorizado mantener los servicios funcionando, se ha podido llegar con los camiones con gas a todas las localidades y también lo que es la energía eléctrica, que personal del EPEN se mantuvo trabajando bajo nieve. Seguimos atentos a los requerimientos en toda la provincia, sabíamos del ingreso frío y nos preparamos con todos los equipos, lo que no sabíamos era cuánta nieve iba a caer”.