Gutiérrez confirmó que se pagará en 3 cuotas el aguinaldo; desde ATE manifestaron su rechazo

En las últimas horas se conoció que el pago del aguinaldo a los empleados públicos de la provincia será de manera fraccionada. El propio gobernador, Omar Gutiérrez, confirmó que para los cargos intermedios se acreditará el 40% del sueldo anual complementario en la segunda quincena de julio, desde el 21 y las otras dos cuotas serán del 30% y se abonarán en agosto y septiembre.

En tanto, en el caso de los salarios más bajos recibirán el 50% del aguinaldo en julio y los cargos de mayor jerarquía de la planta política se les acreditará en una sola cuota- esto es el 100%- en septiembre.

“Queremos que los que menos cobran, cobren la mitad del aguinaldo en julio”, planteó Gutiérrez al aire de LU5, aunque no especificó cuáles serán las categorías incluidas ya que, según precisó, el ministro de Economía Guillermo Pons se encuentra “haciendo los números”.

Por otra parte, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, manifestó que el deseo de los trabajadores nucleados en dicho gremio esperan cobrar el aguinaldo en tiempo y forma, rechazando de esta manera el cronograma de pagos. “Creemos que el gobierno provincial debe hacer un esfuerzos y exigir ayuda extraordinaria al gobierno Nacional”, comenzó esgrimiendo en un comunicado enviado a los medios.

“Neuquén ha sido un gran contribuyente, durante años, a la economía Nacional. Hoy transitamos la pandemia en un contexto mundial de crisis, no alcanza con un crédito, sino más bien lo que debe establecerse es una asistencia financiera para que los trabajadores perciban su medio aguinaldo en su totalidad”, indicaron.

Además en el comunicado solicitaron avanzar con el impuesto a la riqueza, “urge el impuesto a las grandes fortunas, a la renta financiera y también una reforma impositiva de carácter progresivo que permita salvaguardar la poca actividad económica que hoy tienen las provincias”.

“La pandemia evidencia, no solo desigualdades inadmisibles, sino también una mala administración de años anteriores. Las y los trabajadores sufrimos el ajuste como consecuencia. La creación de un fondo anti cíclico, como tantas veces hemos sugerido, hubiese evitado que Neuquén, al igual que Río Negro y el propio Estado Nacional, utilicen como variable de ajuste nuestro aguinaldo. La pandemia no terminó, seguimos en un estado de incertidumbre, pero no por ello renunciamos a nuestros derechos adquiridos ni a reclamar lo que es justo”, finaliza diciendo el comunicado.