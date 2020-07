Para que la pandemia sea recordada desde el arte: una propuesta del ISFD N° 3 abierta a todo público

Una iniciativa ya tiene 10 años de vida en el ISFD N°3, pero que este año se resignifica: compartir las producciones artísticas (cualquiera sea su forma y tamaño) para armar una muestra que quede como relato, como testimonio, de este acontecer pandémico.

“La muestra contempla todo lo que hacemos y creemos un hecho artístico: desde lo más obvio, como puede ser un cuadro, una canción, un poema, algo artesanal muy hermoso, o la conjunción de algunas de esas cosas, o de todas; también videos artísticos, intervenciones registradas, lecturas, ropa diseñada, alguna comida que sea tan hermosa que no se pueda comer y todo aquello que quizás no estemos nombrando”, explican los docentes que están a cargo del “Mirarte al paso” de este año.

“La idea es poder crear con todas las producciones que lleguen y que después sean “curadas”: una muestra online, de libre acceso y sin fecha de cierre, para que sea vista y apreciada de acá en más y nos recuerde lo que hacíamos en estos momentos”, cuentan los profesores.

En 2010 las profesoras Margarita Solli, Marisa Manganiello y Patricia Calvo Rius pensaron que era posible dialogar con el arte en vivo y en directo, al paso, desde un espacio institucional concreto hecho de paredes, que se proyecte hacia un espacio vital, otro más allá del ladrillo, el cemento y el revoque fino. “Es así como comenzó este proyecto en el hall de acceso a nuestro sardinesco edificio, trascendiendo la escasez notable de metros cuadrados disponibles comenzó y creció esta costumbre de “mirar”. Tanto que logra resignificar a diario la circulación de quienes transitamos por la apretada entrada, nos invita a detenernos para ver qué hay de nuevo, nos convida arte al paso para que la vida institucional se nutra y fructifique”, señalaron desde el ISFD. En el 2019 se jubiló la última profesora fundadora y pasó la posta, para que “Mirarte al paso” siguiera existiendo.

Durante este pandémico e inédito 2020 “Mirarte al paso” estará a cargo de Constanza Fort, Melisa Fort (artista plástica y curadora) y Nicolás Coletto.

“La manifestación de nuestras vivencias, transmutadas y expresadas a través de los diferentes lenguajes artísticos, no sólo nos ayudan a pasar el momento sin enloquecer, sino que también nos permiten llevar un registro de las diversas experiencias que nos obliga a atravesar este aislamiento, lo cual es un factor importante pensando en el futuro. A lo largo de la historia, cada pandemia se vio reflejada en el arte de su época, permitiendo que hoy podamos reconstruir una imagen de lo acontecido, ya sea del horror, de la locura, del hambre, pero también de la solidaridad, de la supervivencia, de la reconstrucción de cada nueva sociedad. Y en este tiempo, en esta pandemia, no será diferente. El arte nos acompaña desde el comienzo de los tiempos, siempre estuvo presente, siempre latió dentro nuestro la necesidad de manifestarnos”.

“Como todo período de cambio de paradigma, es probable que no lo veamos claro en este mismo momento, se suele transitar el acontecimiento antes de poder elaborar una teoría. Entran en juego muchos factores, hoy día nos damos cuenta, encerrades, sin contactos, lo importante que es el arte para sobrevivir. Y no me refiero exclusivamente a quiénes hacen sino también a quiénes bucean en esos mundos ¿Qué sería de esta vivencia en aislamiento sin un buen libro, una película o música? Lo cierto es que, en esta crisis, el arte nos ayuda a no perder la cordura. A esto se suman las posibilidades tecnológicas de estos tiempos, que nos permiten asistir a recorrer muestras de diversas galerías y museos, ver una obra de teatro, e incluso asistir a algún festival”.

El plazo de presentación de obras es hasta el viernes 7 de agosto, y la cantidad máxima de obras por autor o autora es de tres. La calidad mínima de resolución para imagen es de 1032 x 774 (formato JPG) y la para video Mp4 (HD). La vía de entrega es el correo electrónico connybfort@yahoo.com.ar