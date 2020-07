Fernanda González: “El intendente Saloniti hace doble demagogia”

Fernanda González, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos analizó la decisión del intendente municipal, Carlos Saloniti, de comunicar la reducción de los salarios de la planta política en un 30%, ante la crisis económica que atraviesa el municipio.

“Yo estoy de acuerdo en que la política tiene que hacer un gesto, aunque sea en el campo de lo simbólico, pero quisiera que el descuento a los concejales vaya a paliar la difícil situación provocada por la pandemia y no a financiar los contratos de Saloniti, que también son gastos de ‘la política’ ” explicó Fernando González.

Respecto a la difusión de la reducción de los sueldo, González indica que: “Su primer gesto demagógico ha sido la decisión de retener el 30% de los sueldos políticos, y no obedece a un cálculo financiero sino a un cálculo político ya que no se resuelve ninguno de los problemas del Municipio con los 27 mil pesos mensuales por Concejal. El jefe comunal ve la oportunidad de volver a instalar en la opinión pública el viejo prejuicio de aquellos que consideran cualquier gasto vinculado a la política como excesivo o superfluo”.

“Mientras tanto, el mismo Ejecutivo incrementa gastos que desequilibran el presupuesto del Municipio. Como ya se indica en la nota firmada por la casi totalidad del Concejo Deliberante, se comprueba la existencia de más de 250 contratos que ascienden a casi 8 millones de pesos por mes. Y a esta decisión se le suma la autorización de horas extras por un monto de $8.325.648 con 62 centavos, o sea una suma mensual superior a los 16 millones de pesos de fondos públicos dispuestos sin más criterio que la voluntad del Intendente. Y este también es un cálculo político. explica la concejal del Frente de Todos y concluyó: “por eso digo que Saloniti hace doble demagogia”.

Con relación a sus situación personal, la concejal indicó: “Yo no percibo la dieta correspondiente, dado que he optado por ello, por lo que la retención dispuesta no me afecta directamente en mi economía. Pero no por ello, puedo dejar de mencionar que esta medida del Ejecutivo, acompañada por el Legislativo en el marco de la emergencia sanitaria, tendrá que implementarse paralelamente con un profundo análisis de las cuentas presentes y futuras de nuestra Municipalidad y las correcciones que le correspondan”.