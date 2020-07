UTHGRA levantó el corte de la Ruta 40 en reclamo por ayuda económica a trabajadores eventuales

Gendarmería Nacional informó en la tarde de este miércoles que la interrupción al tránsito llevado a cabo por trabajadores gastrónomicos y hoteleros sobre la Ruta Nacional 40 a la altura de la localidad de Dina Huapi, se levantó el corte y se normaliza la circulación de vehículos.

Foto: El Cordillerano

El referente de UTHGRA Ovidio Zúñiga, habló con medios barilochenses enunciando los reclamos y subrayó que hasta la fecha, pese a las medidas tomadas desde hace tiempo, los trabajadores temporarios hoteleros y gastronómicos “no recibieron ningún tipo de apoyo porque no pudieron ni siquiera estar incluidos en el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)».

Además señaló que “hay un compromiso del Ministerio de Trabajo de la Nación de hacer llegar una ayuda para la Patagonia, pero no llegó”, y añadió que “así llegara, con el número de empresas que inscribió la provincia quedan más de mil trabajadores sin recibir nada”.

Zúñiga expuso que “si el estado no ayuda nosotros tenemos la obligación de decirle a los empresarios que nos paguen la temporada. No queremos empresas quebradas pero tampoco podemos permitir que en esta cuarentena eterna los trabajadores se estén muriendo de hambre en sus casas».

Para finalizar, y refiriéndose a una posible resolución del conflicto el gremialista expresó “exigimos que el Estado nacional diga qué va a dar. Si será un ATP hasta el 30 de octubre, que hasta entonces no se habilita el turismo, y el monto; así nosotros podemos dialogar con las empresas y llegar a un acuerdo. Si no, no se puede.