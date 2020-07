Fulbito Sagrado desarma una de sus canchas esperando no cerrar

Fulbito Sagrado es un espacio cerrado con césped sintético para la práctica de fútbol 5, considerada como una de las mejores de la ciudad entre quienes juegan asiduamente. Como otros espacios de práctica deportiva grupal, desde que comenzó el aislamiento no se ha vuelto a habilitar. De las dos canchas que disponía, llamadas Dalma y Giannina, una la han tenido que desarmar. En un emotivo post explican que si bien tienen el acompañamiento de la familia que alquila ese lugar «la situación no da para más».

En la publicación exponen un reflexión sobre la situación general que se comparte a continuación:

«Estamos confiados con la tarea que llevan adelante las autoridades Nacionales, Provinciales y Locales. Creemos que la medida de cuarentena es lo que había que hacer para cuidarnos entre todos. Y no vamos a cometer la irresponsabilidad de decir cuando se tiene que terminar y/o flexibilizar de tal manera que nos permita volver a trabajar. Eso le corresponde a los que entienden de estos temas. No es nuestro caso. Pero sí, vemos con preocupación que los días previos a la nevada, en las plazas de los barrios había chicos y chicas jugando a la pelota y utilizando los juegos sin ningún tipo de protocolo de higiene y seguridad. Entonces, si los expertos dicen que la cuarentena tiene que ser tan estricta como para que nos lleve al punto límite de estar a pasos de la quiebra ¿No debería el Estado controlar que ésta se cumpla? Al menos para que el esfuerzo de todxs y el costo que estamos pagando no sea en vano. ¿Por qué, una o dos? Si la situación epidemiológica en nuestra localidad es tan compleja que requiere no aflojar nada a la cuarentena es probable que en las plazas tengamos contagios masivos si no se controla. Pero si la situación de nuestra localidad es que, teniendo en cuenta que llevamos casi un mes sin casos, que están cerrando y limitando la entrada de personas que vienen de lugares con contagios comunitarios… y por ese motivo se permiten flexibilizar los controles al punto de que dejan jugar a la pelota sin protocolos en las plazas, en ese caso, solo en ese caso, les pedimos a las autoridades provinciales y locales, que no nos dejen quebrar… nos queda poco espalda. Y si quebramos que al menos valga la pena».