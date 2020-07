El médico especialista en deporte, Marcelo Parada analiza los criterios para realizar actividades recreativas en la pandemia

Marcelo Parada, médico especialista en deporte que atiende en consultorios MABAC, analizó, en una entrevistas realizada por RSM la práctica de actividades deportivas en el contexto de la pandemia. Como director del Departamento Médico de la Federación Argentina de Skí y Escalada detalló las distintas actividades que se pueden realizar en nuestra ciudad y su riesgo de contagio.

RSM ¿Cuales son las consideraciones que se deben tener para la realizción de actividades deportivas en el contexto de la pandemia?

Marcelo Parada: Para mantener un buen estado de salud se recomienda la práctica de actividad física. Lo ideal es realizar deporte en forma sistemática, es decir alrededor de 150 minutos semanales que es lo mínimo indispensable como para que tenga un efecto en nuestra salud.

Obviamente estamos en un contexto en el que la posibilidad de realizar deportes está restringida. En un principio se limitó a realizar actividades dentro de la casa, como gimnasia, pilates, bicicleta con rodillo o cinta. Estas son actividades físicas pero no son deportes.

Esto es porque las decisiones sanitarias que se tomaron tienen el fin de que no se disemine la enfermedad. No hacer deportes es un mal menor frente al contagio. En ese sentido no debe haber un debate, si una cosa o la otra.

Con esto aclarado tenemos que entender que hay actividades deportivas que tienen más riesgo de diseminar la enfermedad.

RSM: ¿Cuáles serían estas actividades?

MP: Por ejemplo, los deportes en equipo y en los que hay contacto físico tienen un riesgo mucho más alto de para la transmisión del COVID-19. Lo mismo sucede con los deportes en los que se comparten objetos, como por ejemplo el Básquet.

Hay algunos deportes que van a estar restringidos hasta que se entienda un poco más la enfermedad y se conozca como podría quedar exento el aumentar el contagio. Pero hay deportes con otras pautas que se pueden practicar. Por ejemplo los deportes individuales o pueden practicarse de manera individual.

RSM: ¿Qué consideraciones se deberían tener con estas actividades?

MP: Las únicas herramientas que se han demostrado efectivas son la distancia social y las barreras, como el tapaboca. Entonces con esta premisa podemos realizar una actividad física.

También tenemos que considerar que no todos los escenarios son iguales. No es lo mismo salir a correr en una ciudad muy poblada que en un lugar como en el que vivimos nosotros, donde la posibilidad de tener contacto es muchísimo menor. En esto nos encontramos con un escollo en las decisiones. Las autoridades sanitarias prefieren excederse en el cuidado sabiendo que tiene un detrimento.

Sin lugar a dudas, en esto debe primar la decisión de la autoridad sanitaria. Yo lo que plantearía es que se puedan diferenciar distintos escenarios para que se desarrollen actividades de diversas maneras. Nosotros tenemos esta gran posibilidad al ser parte de una comunidad relativamente pequeña con mucho espacio para realizar deportes al aire libre.

En este sentido, a mí, por ejemplo me preocupan más los gimnasios porque es muy difícil el control del contacto por más que se disminuya el aforo. Allí se comparten cosas todo el tiempo: los bancos, las mancuernas, las poleas, las pantallas táctiles. Todo esto lo usa más de una persona y además se trata de un lugar cerrado. En este momento un gimnasio no me parece fácil de controlar.

Diferente es un natatorio porque se puede hacer un circuito muy claro de circulación teniendo mucho más control y además, en el agua clorada no hay contagio.

RSM: ¿Qué pasa con las actividades al aire libre?

MP: Estando en San Martín de los Andes, muchas de las actividades que se llaman outdoors tienen muy bajo riesgo de generar contagio. Tanto correr, caminar, andar en bicicleta o esquiar se pueden realizar de manera individual o en binomios mientras rigen las mismas normas: distancia social y tapabocas.

El único impedimento sería que la gente se reúna o comparta herramientas. Si nosotros podemos hacer las actividades individuales y no reunirnos la posibilidad de diseminación de la enfermedad es casi nula.

El problema que existe con algunos deportes es el riesgo de tener lesiones y que termine ocupando espacio en un centro de salud. En este sentido el ciclismo y el esquí podrían tener una restricción.

RSM: ¿Cómo afecta el tapabocas en la actividad física?

MP: El tapaboca, en la actividad deportiva intensa no produce ningún tipo de detrimento. Para nosotros, en San Martín de los Andes, cubrirnos la boca con un buff, en invierno es normal.

Sí puede existir una percepción de que se está respirando mal, pero no se produce hipoxia, que es falta de oxigenación en la sangre, ni tampoco reinhalación forzada de dióxido de carbono.

Obviamente se entiende que el tapabocas no es un barbijo N95, el que se usa en una terapia intensiva donde puede haber una concentración viral altísima. Pero aunque no tenga la misma efectividad el tapabocas sirve entendiendo que el contexto no es el mismo y no produce daño para quien realiza la actividad física intensa.