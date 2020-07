Un empresario de Buenos Aires arribó a la ciudad de Villa La Angostura para vacacionar por un mes

El hecho convulsionó la vecina localidad Villa La Angostura, donde un empresario junto a su pareja arribaron este pasado martes desde Buenos Aires, principal foco de transmisión comunitaria del virus COVID-19, a la ciudad angosturense. ¿El motivo? Poder para pasar un mes en la casa que tiene en el barrio privado Cumelén.

En un principio el personal policial le expresó que debería regresar a su lugar de residencia, sin embargo tras negarse y esperar que el juez defina la situación, pasó la noche en su domicilio. El miércoles en una audiencia el juez lo habilitó para quedarse y cumplir el aislamiento preventivo y obligatorio por 14 días, en la ciudad.

Fernando Rubio, Jefe de Fiscales, remarcó que el hombre, de 70 años, no estaba autorizado para ingresar a la localidad. «Se aprovechó de una situación humanitaria», indicó, ya que la policía le permitió quedarse a pasar la noche para partir al día siguiente.

Rubio además manifestó que pese a la decisión del juez, desde la fiscalía se le formulará cargos por incumplir las medidas sanitarias. «El juez dispuso que se queden acá, pero no estaban autorizado a venir», aseveró Rubio. Explicó que el hombre contaba con el certificado único de circulación, por trabajar en una obra pública, el cual sólo lo exceptúa para transitar hacia su lugar de trabajo: «No lo autoriza para ir de vacaciones».

Además relató que cuando el empresario llegó al puesto de control de Muelle de Piedra, el empresario dijo que iba a trabajar en la construcción de su casa. Allí el personal policial le indicó que su permiso lo habilitaba a desempeñarse en una obra pública y no en una obra privada, por lo que le informaron que debería regresar a su lugar de origen al día siguiente.

«Una vez en la Villa pensó que podía quedarse», señaló Rubio y afirmó que el juez lo autorizó a hacerlo por los próximos 14 días. «No dijo nada sobre los permisos, no dijo si después podían quedarse, no dijo nada de nada», remarcó el fiscal. De todas maneras, aseguró que le formularán cargos por incumplir las medidas sanitarias y remarcó que no descartan imputarlos por «haber incurrido en otros delitos».

Además aseveró que presentará una actuación contra la Municipalidad de Villa La Angostura. «El Municipio le otorgó un permiso de circulación y no está autorizado para hacerlo», sostuvo Rubio. Agregó que el empresario tiene cierto peso en la localidad.

El fiscal recalcó que «hay que hacer cumplir la ley, porque en la provincia de Neuquén es igual para todos».