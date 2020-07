«El Brujo», el narco detenido que obligaba a su ex pareja a violar a su hijo fue trasladado a Berazategui

La investigación se originó alrededor del mes de agosto de 2019, con la detención de una mujer quien se encargaba de enviar vídeos a su ex pareja abusando sexualmente de su hijo menor, de capacidades diferentes, en el Partido de Quilmes.

El hombre detenido el pasado jueves en nuestra ciudad, apodado “El Brujo”, es un narco de Neuquén que obligaba a su novia a violar a su hijo discapacitado y a enviar vídeos por WhatsApp de 45 años un año después de que cayera su ex pareja en una investigación a cargo del fiscal Daniel Ichazo.

A fines del mes de septiembre de 1019, la ex maestra jardinera en escuelas públicas del distrito de Quilmes, se sentaba a esperar en una alcaldía de mujeres cercana a La Plata. Para ese momento sus dos hijos ya no estaban con ella, el menor, particularmente, que tenía once años en ese momento. La mujer seguiría presa un tiempo más. La Justicia había confirmado ya su encierro preventivo, con una causa investigada por el fiscal Daniel Ichazo, UFI N°1 de Berazategui, la zona donde ella residía.

Fue acusada de abuso sexual con acceso carnal agravado, producción y distribución de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales y corrupción de menores agravada. Como resultado de los elementos secuestrados en el allanamiento de su vivienda, se obtuvieron 69 vídeos en los que se visualiza el abuso de la progenitora.

Luego de arduas tareas investigativas llevadas a cabo por los efectivos, se pudo establecer que los vídeos habían salido de su teléfono. Se los enviaba a su entonces novio, alias “El Brujo”. Gendarmería Nacional los había encontrado en el aparato del hombre cuando lo arrestaron en Zapala, en una causa en donde fue acusado de mover marihuana en la zona, procesado sin prisión preventiva. La pericia a su aparato detalló los contactos por WhatsApp con su pareja, lo que llevó a allanamiento en Berazategui. Para Ichazo, “El Brujo” fue el instigador.

Un año después finalmente “El Brujo” cayó. La División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal lo arrestó donde se había mudado con su novia. Los detectives lo rastreaban hace tiempo, de acuerdo a información recibida por Ichazo, siguieron sus intentos de cruzar la frontera, sus nuevos perfiles de Facebook y sus repetidas mudanzas a lo largo de todo Neuquén. Tras mudarse a nuestra localidad el narco cambió de negocio. Se dedicaba a la venta de autos usados. De todas formas, le encontraron cocaína, lo que llevó a una nueva causa por tenencia simple.

Este lunes por la mañana fue trasladado a Berazategui desde nuestra ciudad. Ahora quedó a disposición del magistrado interventor en la causa, por coparticipación en la «Producción y Distribución de Pornografía Infantil Agravada, Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado y Corrupción de Menores». Según los informado por la Policía Federal Argentina, en el procedimiento se secuestraron drogas, 2 computadoras personales, 1 cámara de fotos y 2 tablet.