Se inauguró el “Ciclo de encuentros para crear un fondo anticíclico provincial”

La Legislatura del Neuquén dejó inaugurado hoy el “Ciclo de encuentros para la creación de un fondo anticíclico”. La iniciativa, propuesta por el vicegobernador Marcos Koopmann, se configura como una instancia de debate abierta y activa de los distintos proyectos que buscan contener futuras crisis y promover el desarrollo en la provincia.

En sus palabras de bienvenida, el vicegobernador resaltó la importancia del debate y sostuvo que “hoy estamos avanzando en un proyecto estructural que no está pensado para la coyuntura, sino que es un proyecto de ley que piensa en las futuras generaciones”. Asimismo, señaló como significativo “pensar en el Neuquén que viene para lograr una mayor sustentabilidad y previsibilidad”.

En este sentido, Koopmann convocó a “empezar a pensar en qué destino le vamos a dar a los recursos no renovables para transformarlos en renovables” y destacó la participación y la presentación de proyectos de todo el arco político de la provincia en este tema, afirmando que “lo que quiere decir es que realmente estábamos necesitando algo así”.

Como referentes técnicos, para presentar las diferentes propuestas y responder las dudas de las legisladoras y legisladores, participaron Ramón Rioseco por el Frente de Todos, Mario Pilatti por el Ejecutivo provincial y Pablo Guido por Juntos por el Cambio. Todo ellos propuestos por los autores de las iniciativas.

Durante su presentación, el parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco, se refirió a la iniciativa del Frente de Todos por la cual se crea un Fondo Contra Cíclico de los Hidrocarburos Neuquinos (FoCoHiNe) para proteger los recursos provenientes de la industria hidrocarburífera de futuras crisis. “En el contexto de la nueva crisis que enfrentamos en el país y en el mundo se hace oportuno discutir esta ley que será para las futuras generaciones”, sostuvo.

Rioseco señaló que “estos proyectos tienen que ver con la soberanía de cada pueblo para atender la emergencia o la caída de la actividad petrolera, pensando en términos de previsibilidad”. Asimismo, opinó que este fondo debe atender problemas estructurales en la provincia y las crisis cíclicas de la industria del petróleo, pero que además “se debe pensar en industria, en ciencia, tecnología y educación”.El referente del Frente de Todos recordó que “el petróleo tiene una variable que va de la mano de los problemas del mundo que ningún dirigente local puede manejar”. Opinó que si se logra conformar este fondo “vamos a tener mucha confianza para la inversión y para la reconversión de la matriz energética de la provincia”.

A su turno, Mario Pilatti habló sobre la importancia de contar con un fondo anticíclico y expuso los lineamientos del proyecto presentado por el gobernador Omar Gutiérrez que crea el Fondo de Desarrollo y Estabilización Neuquino (FODEN), como una herramienta de desarrollo social y económico, y de política fiscal de la provincia.

Pilatti definió el Fondo como aquél que especifica “un conjunto de reglas fiscales de cómo ahorrar y cómo gastar lo que se ahorre, y que son un compromiso de los gobiernos y del resto de los sectores políticos y sociales ante el futuro”. Consideró que “hoy es un buen momento para plantear este fondo porque tenemos la expectativa de Vaca Muerta, que va a generar muchos recursos”.

El diputado provincial M.C. hizo una comparación de las tres iniciativas y señaló que “plantean múltiples objetivos” por lo que convocó a formar primero el Fondo y definir luego sus objetivos. Pilatti consideró que “deberíamos ser capaces de prever el ahorro cuando aparezcan los recursos extraordinarios” y señaló que “cuando Vaca Muerta arranque y arranquen las exportaciones, es entonces cuando hay que empezar a ahorrar”.

El referente técnico de Juntos por el Cambio, Pablo Guido, hizo lo propio con el proyecto presentado por ese bloque y que crea el Fondo Anticíclico Fiduciario (FAF) para promover el ahorro y el desarrollo, y amortiguar los ciclos económicos no previstos.

Guido consideró que “el fondo va a proveer a la economía neuquina de una garantía de calidad para los inversores y el mundo” y opinó que “es totalmente necesario porque van a venir tiempos de bonanza y luego vendrá otra crisis para la que no vamos a tener los recursos”. Al mismo tiempo advirtió que es importante definir quién va a administrar el fondo y señaló que “debe quedar claro a dónde se van a destinar esos recursos”. También propuso dividir el fondo anticíclico del fondo de inversiones productivas.

El diputado César Gass (JC), autor de una de las iniciativas, recordó que la creación de este fondo “se planteó en Legislaturas anteriores y no se trató” y señaló que la Constitución provincial “es clara cuando dice a dónde tienen que ir los ingresos que surgen de la renta petrolera”.

La diputada Lorena Parrilli (FdT) planteó que se debe distinguir si lo que se busca es crear un fondo anticíclico, contracíclico o un fondo de inversión y opinó que “si se trabaja en un fondo de desarrollo estratégico que permita diversificar la matriz productiva y transforme a la provincia en próspera en otras actividades, se estará trabajando al mismo tiempo en contrarrestar las crisis económicas propias de la dependencia de los hidrocarburos”.

Por el MPN se expresó la diputada Liliana Murisi y opinó que “no es complicado ni imposible armar un fondo que vaya en los dos sentidos”. Explicó que podría constituirse “uno que tenga como finalidad primera el fondo anticíclico y de estabilización, y luego una porción bien definida de ese fondo que vaya a una diversificación y a obras que permitan una reconversión de la matriz productiva distinta al petróleo, que nos dé un Neuquén distinto en el futuro”. Sobre el Ciclo:El “Ciclo de encuentros para la creación de un fondo anticíclico provincial” fue propuesto como una instancia de debate abierta y activa de los distintos proyectos presentados por el Ejecutivo provincial y los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que habían sido girados por la Cámara a la comisión de Hacienda, Presupuesto y Obras Públicas (B) para su debate.

En esta instancia de debate se promueve la participación de referentes y expertos tanto de la región como del país y el mundo, que podrán ser convocados a disertar sobre el tema por medio de plataformas de videoconferencia, además de los 35 diputados y diputadas que conforman la Cámara y sus asesores.

La metodología de trabajo fue presentada por la presidenta de la comisión B, Liliana Murisi, en la última reunión semanal. Allí la legisladora informó que, debido a las disposiciones sanitarias por la pandemia, la participación presencial estaba restringida a un cupo máximo y que por ello se habilitaba la participación virtual por medio de videoconferencia. Asimismo, se garantizó la publicidad de la jornada, que se emitió en vivo por el sitio web de la Legislatura provincial.