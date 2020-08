Dueños de animales reclaman ayuda para evitar que se sigan muriendo producto de las nevadas

En los últimos días varios dueños de animales que habitan viviendas en las zonas rurales próximas a nuestra ciudad, se encuentran en una situación muy difícil. No solo el problema económico no contribuye a poder sostener y mantener a los animales, sino que la gran cantidad de nieve haceque dichos animales no tengan qué comer.

«Producto de tanta nieve los animales no comen, y es difícil poder alimentarlos comprando pasto, forraje para poder alimentarlos a todos», expresó Cintia, hija de puesteros que tienen animales en la zona del Lago Villarino, que durante este fin de semana encontraron a varios muertos, producto de la falta de alimento.

«Entre puesteros nos estamos ayudando, campeando, compartiendo pastos, forrajes, para evitar que se nos mueran más animales. Se debe entender que este tipo de pérdidas no se recuperan. Encima cuando logramos poder comprar forraje, tenemos problemas con Gendarmería para poder pasar en los controles», expresó la mujer, explicando que siempre que intentan pasar se les solicita que tengan un permiso.

Cintia indicó además que ni desde el Ministerio de Desarrollo Rural ni tampoco de Parques Nacionales se comunicaron para brindarles una ayuda. «Son muchos animales que se nos están muriendo. Hay mucha gente que tiene animales en todo el sector y están sufriendo las consecuencias de la nieve», indicó.

Cabe señalar que en los últimos días la gran cantidad de nieve, que en algunas zonas, como Arroyo Partido, se registra más de 1 metro de nieve, la situación hace imposible para los puesteros mantener a sus animales bien alimentados.