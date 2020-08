“En Bariloche hay alrededor de 15 mil infectados en este momento”, expresó el director del Ramón Carrillo de la ciudad rionegrina

Leonardo Gil, director del Hospital Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche, expresó preocupado este martes al programa El Expreso Periodístico de El Cordillerano Radio, que “estamos todos un poco golpeados porque llegamos a una situación que no queríamos y hay que reorganizarse y empezar a poner atención en las estrategias a utilizar de aquí en adelante”.

Foto: Gentileza

“Si fuese por mí, a nivel sanitario, por supuesto que volvería al aislamiento pero entiendo que hay una situación social y económica que ha llevado a tomar decisiones de flexibilización y reapertura”, indicó.

Entre otras cosas el director del nosocomio, resaltó que “acá (por Bariloche) cuando comenzamos con la pandemia teníamos 35 mil turistas en la ciudad y un aeropuerto operativo hasta fines de marzo o principios de abril”. Una vez que el virus está dentro es muy difícil parar su evolución.

De allí surge el replanteo permanente de estrategias “más allá de que se piense si fracasaron o no creo que fueron exitosas durante cuatro meses, mantuvimos una curva chata y manejable pero al flexibilizar es lógico que el virus se mueva con la gente”. El que las personas comenzara a reunirse, festejado cumpleaños o movilizarse en grupo, expuso a un contagio masivo y es lo que está sucediendo actualmente.

“Ahora por cada positivo tenemos 30 contactos estrechos, multiplicado por 100 o por 200 da un número muy difícil de manejar y eso ya es imparable”.

La contención que se venía manejando del brote ya no alcanza “es tan grande el número que se escapa, contactos estrechos que no han cumplido el aislamiento, los llamaban y estaban en la calle pero nosotros no tenemos poder de policía” aclaró. La maquinaria de Salud ya no alcanza para poder contener a toda la población de Bariloche “la propagación es parte de le evolución natural del virus”, añadió.

Con respecto a la disponibilidad de las camas de terapia intensiva Gil dijo “nos manejamos con estadísticas y esos números son los que nos preocupan, si uno dice que el 4 por ciento de la población total va a requerir respiradores tendríamos que pensar que cuando lleguemos a los mil activos serían cincuenta personas aproximadamente en esa situación”.

Esto aún no está sucediendo “eso depende del comportamiento viral, desde el inicio hasta ahora fue rotando la sintomatología, algunos generan cefaleas, falta de olfato y gusto, dolor abdominal, diarreas o neumonías graves”.

“Los pacientes activos que ingresan a terapia bloquean las camas por 25 0 30 días, porque son muy complejos en cuanto a patologías, no sólo se trata de utilizar respirador”.

En Bariloche hay un total de 54 camas respirables de terapia intensiva “hay que ver cuánto se ocupa con COVID y cuánto no, porque hay otros pacientes que llegan por accidentes, heridas de arma de fuego, infartos, ACV y otras tantas situaciones”.

El doctor detalló la situación del día de ayer (lunes) en el Hospital Privado Regional “tenía lleno el tope de camas designadas para COVID, porque están en un sector aparte de aislamiento”.

Al referirse al Hospital Zonal dijo “pudimos avanzar en aislar todas las camas, sumamos algunas por lo que contamos con 13 de aislamiento total y después las respirables que están en el sector de UCI son dos por sala”.

Al referirse al dinero que se fue recaudando de multas efectuadas a través de Fiscalía dijo “tengo entendido que eso fue destinado en gran parte al COE, cuya parte operativa compra insumos para los hoteles, artículos de limpieza y desinfección, combustible para logística de transportar alimentos”.

El director del Hospital Zonal dijo “es el momento de que todos tomemos conciencia, acá no hay culpables, es la lucha de un virus y la gente, hay estrategias mientras se espera la llegada de una vacuna y el aumento de casos es directamente proporcional a nuestro comportamiento”.

Con la intención de que la gente adopte las medidas de cuidado citó cifras contundentes “de acuerdo a la mortalidad que ha tenido Bariloche y a la cantidad de casos detectados, se estima que hay alrededor de 15 mil infectados en este momento”.

Teniendo en cuenta estos datos es preciso reforzar el cuidado de higiene y utilización de cubre boca y nariz pidiendo una vez más que la comunidad evite los encuentros. “En la mayoría de los interrogatorios a las personas que se han infectado se llega a la conclusión que fue por reuniones sociales o grupos de trabajo, no en comercios”.

Fuente: El Cordillerano