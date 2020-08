«Entró un policía a mi casa y sin mediar palabra comenzó a golpearme, yo tenía mi nena en brazos»

Así expresó a RSM, una joven madre que sufrió algunos golpes este viernes al mediodía, cuando efectivos policiales ingresaron a su vivienda en el barrio Jardín. «Hace dos meses que estoy viviendo en San Martín y le alquilo la casa a un hombre mayor. Lamentablemente este hombre tiene la costumbre de ingresar a la casa cada vez que él quiere, esté yo en la misma o no. Un día salí a comprar y el hombre entró a la casa cuando adentro estaba mi hijo de 9 años solo, entonces le pedí que deje de hacerlo. Hoy discutimos con este señor, que utiliza un bastón y con el que terminó golpeándome», explicó la mujer.

«Cuando me golpeó el hombre cayó al piso, entonces lo primero que hice fue hablar a la policía y a Desarrollo Social para que me ayuden. La policía cuando llegó primero hablamos bien, todo muy respetuoso y me dijeron que espere que venía un móvil de la Comisaría 43° con un oficial para ayudarme a hacer un escrito para no tener un conflicto. Pero en vez de eso llegó un móvil con el hijo del hombre mayor, que es policía, entró a mi casa y sin mediar palabra comenzó a golpearme a golpearme con mi bebé en brazos», narró la mujer, aún angustiada de lo que le tocó vivir.

Sobre la llegada de los efectivos policiales y el ingreso a la vivienda de la mujer, indicó que «entraron varios efectivos a la casa para sacarme a la fuerza. Estaba mi hermano conmigo, lo golpearon a él también y le sacaron un diente de una piña. Todo esto estando mi beba y mi nene dentro de la casa».

La situación totalmente violenta que vivieron los dos menores sin dudas les ocasionó angustia, miedo y nervios que gracias al vídeo de un vecino que grabó, se puede oír los gritos no solo de la mujer sino también de la beba de 1 año.

El relato de la mujer continúa y cuenta que «cuando me tiran al piso con la nena en brazos, por los golpes que me dieron, mi bebé quedó abajo mío y el policía que me pegaba decía «la voy a matar, la voy a matar». Otros policías debieron intervenir para que no me golpeen con mi hija, porque después siguió pegándome afuera. Dos policías mujeres con este policía de civil, hijo del dueño, me arrinconaron, me arrastraron y me seguían golpeando hasta meterme dentro del móvil».

«Los llamé para no tener problemas y vinieron a atacarme. Estoy toda marcada, lastimada porque me golpearon un montón. Me metieron contra el móvil de manera muy violenta. Yo gritaba a los vecinos pidiendo ayuda por mi bebé que estaba tirada en el piso y ninguno de los policías me la levantaba. Mi hija lloraba y el nene empezó a los gritos con un ataque de asma que en vez de calmarlo lo amenazaban. Hay mucha gente apoyándome, mucha gente que alquiló en este lugar que cuentan lo mismo que yo pasé, que este señor les revisaba hasta la ropa», explica Silvana.

Al consultarle sobre la cantidad de personas que había dentro de la vivienda cuando llegó la policía, Silvana indicó que solo estaba su hermano mayor y sus hijos. «No tenían orden de allanamiento, entraron a mi casa y me empezaron a golpear».

«Hablan de que yo supuestamente golpeé al señor y que lo quebré, en ningún momento lo empujé, ni le pegué, es un hombre muy mayor. Es más, averiguamos con la gente de Desarrollo y el hombre no está quebrado. Me llevaron a la Comisaría 43° pero nadie me quería tomar la denuncia. Hasta me amenazaron. Pedí por favor que me lleven a la Comisaría de la Mujer para denunciar ahí todo lo que pasó, después de 5 horas», explicó Silvana.

La madre golpeada subió a Facebook fotos y un vídeo donde su hijo en medio de una crisis de nervios, dentro de la Comisaría 43°, cuenta lo que vivió. (Para resguardar su integridad, evitamos poner en la nota dichas imágenes). Lo cierto es que con el vídeo que grabó un vecino se puede observar lo sucedido en el barrio Jardín.

RSM pudo averiguar que el hombre mayor realizó la denuncia, y tras la demora de la joven, los efectivos policiales secuestraron un cuchillo.

En los últimos días en nuestra ciudad, se presentaron hechos bastante confusos, donde en todas las participaciones de los efectivos policiales, lamentablemente se registraron hechos de violencia. En esta oportunidad, los efectivos policiales que ingresaron a la vivienda no tenían ninguna orden de allanamiento, por lo que la fiscalía, este sábado tomará parte en la causa y se comenzará una investigación para dilucidar los hechos.