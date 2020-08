Se informó desde el Parque Nacional Lanín la aprobación del Plan de Reapertura Parcial Fase 2

La Intendencia del Parque Nacional Lanín informa que en el marco de las nuevas medidas de flexibilización de la cuarentena contempladas en la Decisión Administrativa Nº 1440 del Gobierno Nacional, en consonancia con el Plan de Reactivación Turística de la Provincia de Neuquén, y la aprobación del Plan de Reapertura Parcial Fase 2 del Parque Nacional Lanín; a partir de hoy se amplían áreas y se autorizan actividades recreativas y deportivas, incluyendo la opción por parte de los visitantes de contratar servicios de guías y prestadores habilitados en el Área Protegida.

El ingreso podrán hacerlo quienes acrediten residencia habitual en las localidades adyacentes al área protegida, de la microrregión Sur: San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Traful y Villa La Angostura. Esta medida se mantendrá en la medida que en las localidades aludidas no sucedan casos activos de COVID-19.

Las actividades y sitios que se habilitan dentro del Parque Nacional Lanín serán:

ZONA SUR

Circuito Sendero Laguna Rosales:

Caminatas con/sin raquetas.

Ciclismo en todas sus modalidades

Esquí de fondo

Esquí de travesía

Cabalgatas guiadas

Picnic en área de uso diurno

Circuito RN 40 De Portada de ingreso hasta altura Catritre:

Caminatas y Ciclismo en banquina de la RN 40

Circuito Yuco:

Picnic en área de uso diurno

Circuito Chachín:

Picnic y playa por corto tiempo

Acceso a la Senda a la Cascada

Circuito Lácar/Nonthué

Kayaks, Canoas y lanchas a motor

Restaurantes en el este y norte de los lagos.

Circuito Lago Lolog, Puerto Arturo/Auquinco

Caminatas con/sin raquetas

Kayaks, Canoas y lanchas a motor

Pesca deportiva

Área Cerro Colorado y Laguna Las Corinas

Caminatas con/sin raquetas

Área Río Hermoso- Lago Meliquina:

Kayaks, Canoas y lanchas a motor

Pesca deportiva solo en el lago

Restaurantes

Área Lago Hermoso

Caminatas con/sin raquetas

Esquí de fondo

Esquí de travesía

Paseos en moto de nieve

Cabalgatas guiadas

Restaurantes

ZONA CENTRO

Área Tromen:

Caminatas con/sin raquetas

Ciclismo recreativo

Kayak y canoa

Esquí de Travesía

Esquí de Fondo

Picnic en área de uso diurno

Sólo se podrá realizar por la cara norte y hasta el refugio sin pernocte.

Deberán contar con el equipo obligatorio de invierno correspondiente.

Registro obligatorio en el Centro de Informes.

INDICACIONES GENERALES

No está habilitado ninguna área, senda sitio o actividad del territorio mapuche en el marco de las políticas de Comanejo que este Parque Nacional viene llevando adelante en los últimos 20 años.

No está permitido el pernocte recreativo o turístico en ninguna área habilitada.

Todas las actividades descriptas deberán realizarse según los protocolos sanitarios establecidos para cada actividad y las recomendaciones de la autoridad sanitaria en la prevención del virus COVID.

En caso de realizar una actividad cuyo uso no es sobre sendas, deberá informar a la autoridad de aplicación (por ejemplo Prefectura Naval Argentina) o bien registrarse en la Seccional de Guardaparques.

Debe considerar que el registro sólo lo podrá hacer para las sendas habilitadas en este Protocolo. No está permitido el ingreso a ninguna de las otras sendas existentes del área protegida y el registro en cualquiera de la sendas no autorizadas es bajo su entera responsabilidad.

La pesca deportiva deberá realizarse solo en los lagos autorizados prohibiéndose totalmente la pesca en ríos, arroyos, desembocaduras y embocaduras de estos. Asimismo la práctica deberá regirse de acuerdo al reglamento de pesca de la pasada temporada.