Denunciaron nuevamente a efectivos policiales de golpear a dos menores que circulaban en moto

Dos madres de nuestra ciudad se comunicaron con RSM en virtud de los últimos hechos que fueron denunciados en las diferentes dependencias policiales, para dar a conocer otro episodio de violencia que involucran a sus hijos de 16 y 15 años respectivamente en donde asistieron a sus hijos para realizar las denuncias correspondientes.

Foto: RSM

El pasado viernes alrededor de las 4 de la madrugada dos jóvenes que se encontraban circulando por las calles del centro de San Martín, con diferentes motos fueron interceptados por personal policial, que de acuerdo a las denuncias tanto administrativas como judiciales, habrían participado personal de la Policía de la Provincia y de la Policía Federal.

En primer lugar los dos jóvenes fueron demorados en la zona del puente Mascardi, donde se encontraban con otras dos chicas. En una de las denuncias, el joven de 15 años, expresó que «llegó un móvil policial y se bajaron cuatro o cinco efectivos. Uno de ellos, flaquito, me dijo que me quede quieto y luego me indicó que me ponga contra el móvil, seguido a ello me empezó a tantear, luego me pegó un par de patadas en los tobillos y piernas. Yo le pedí que me mostraran sus insignias, placas, pero éste se comenzó a reír y luego todos se rieron».

Continúa el relato el joven y agrega que después de ello se retiraron del lugar. «Unos minutos más tarde me fui con mi amigo a dar una vuelta, cada uno en su moto. Pude ver que a mi amigo lo encerraron con el móvil policial en cercanías al Hospital» manifestó; «estaba tirado en el piso y al pasar cerca de allí un efectivo me quiso golpear con una tonfa, pero no logró su cometido», indicó.

El joven continuó el relato contando que minutos más tarde, fueron efectivos de la Policía Federal quienes intentaron demorarlo, pero él salió corriendo. «Un policía robusto que minutos antes me solicitaba que quería hablar conmigo, me agarró, me tiró al piso y me arrastró y me puso la rodilla en la cabeza», añadió. Tras demorarlo junto con otros efectivos, fue llevado a la Comisaría 23°. No me llevaron al Hospital, cuando mi madre me fue a buscar exigió que me examinaran.

En la otra denuncia que involucra al joven de 16 años, consta en la misma que «me encontraba circulando a bordo de mi motocicleta 110 cc, cuando me intercepta un móvil policial, una camioneta», de la que se bajan «cuatro efectivos policiales, me toman de la mano, me tiran al piso y comienzan a pegarme, con golpes y patadas en las costillas», indica el joven.

«Me tuvieron un rato tirado en el piso (…) consulté si me podían decir cuál era el motivo por el cual me pegaban y uno de los oficiales me manifestó «Calláte la boca», y me volvió a pegar una patada. Seguido de ello llegó otro móvil, me llevaron al hospital donde me examinaron y posteriormente me trasladaron hasta la Comisaría donde fui retirado por mi madre», expresa en la denuncia el joven.

Las madres de ambos jóvenes expresaron a este medio que «entendemos que nuestros hijos no debían estar haciendo lo que hicieron. Somos conscientes de que está prohibido andar a esas horas por las calles, pero tampoco podemos dejar pasar un hecho como éste. Nosotros creíamos que estaban durmiendo porque nos encontrábamos trabajando. La policía los golpeó a ambos, no sabemos si por el hecho de estar andando en moto o por tener olor a cerveza. Tenemos las denuncias administrativas y las denuncias judiciales. Queremos saber quiénes golpearon a nuestros hijos, pero no nos quisieron dar información», manifestaron ambas mujeres.

Por otra parte ambas madres expresaron la preocupación que existe por este hecho, «cuando la policía le tiró el móvil encima mi hijo cayó y la moto encima de él. Terminó con la pierna quemada, pero podría haber pasado cualquier cosa. Lo mismo le podría haber pasado al otro chico, si le pegaban con la tonfa mientras conducía la moto», finalizaron diciendo las madres.

Cabe señalar que para mantener la identidad reservada de ambos menores, no se brindan los nombres ni de las madres ni de los jóvenes protagonistas de los hechos.