Decisión para valientes: el cuento infantil de una autora local que busca resignificar la voluntad y las elecciones

Aprovechando el inicio de la semana de las infancias, RSM conversó con la escritora local Euge Mebylet a propósito de su libro Decisión para valientes, en donde un niño se atreve a demostrarle a los adultos que lo rodean la importancia de elegir y defender las propias ideas.

RSM: ¿Cómo surgió la idea de escribir Decisión para valientes?, ¿era un proyecto que ya tenías?

EM: Cuando yo era chica, era común que en las casas hubiera pajaritos en jaulas, como mascotas, en algunas familias todavía lo es. Cuando tenía más o menos cinco años, pedí uno de regalo y me lo dieron, estaba muy contenta. Con el tiempo aprendí que los pajaritos tenían alas para volar y que era cruel tenerlo enjaulado, pero me decían que si lo soltaba podía morir porque no sabía vivir en libertad.

Más allá de esa respuesta, nunca fui lo suficientemente valiente como para soltarlo, sabiendo que eso era lo que se merecía por ser pájaro. Así que, de grande, a partir de una publicación en Facebook donde ofrecían canarios en venta, escribí un cuento donde un nene, mucho más valiente que yo, sí se anima y abre la jaula. La abre cada vez que el cuento se lee y creo que eso es hermoso. Es mi manera de pedir perdón por no haberme animado, y de alentar a otras y otros a hacer lo que sienten que es correcto.

RSM: ¿Cómo fue el proceso hasta que llegó a publicarlo La Brujita de Papel?

EM: Desde que empecé a escribir cuentos me acostumbré a enviarlos a diferentes editoriales. A algunas les parecen lindos y me los publican, otras no, otras no me responden. La Brujita de Papel es una de las editoriales a la que le suelo enviar mis cuentos, es una de mis editoriales favoritas.

Un fantástico día me contestaron que estaban interesadas en publicar Decisión para valientes. A partir de ahí intercambiamos muchos mails para ponernos de acuerdo y participar en las diferentes etapas, como las de ilustración, a cargo de Daniela López Casenave, que hizo un trabajo hermoso, hasta que por fin salió el libro a la venta. Fue un camino muy interesante de transitar.

RSM: En la historia se lee la idea de que los niños valientes enseñan a los adultos: ¿cuál es tu idea sobre esto?

EM: No lo veo como una enseñanza, ni de yo grande a un niño o niña, ni de un niño o niña a un adulto. Creo que muchas veces sabemos lo que es correcto y lo que no; sólo quisiera alentar a hacer eso que sentimos que está bien, aun sabiendo que las consecuencias podrían no ser las mejores. Nos podemos equivocar, nos pueden retar, pero también podemos hacer algo bueno por alguien, incluso si ese alguien no llega a agradecérnoslo. Hacer sólo por saber, o sentir, que está bien.

RSM: ¿Cuándo empezaste tu camino de escritora?, ¿era algo que querías hacer o se fue dando?

EM: De chica escribía diarios íntimos, también de grande, pero más que escritora soy lectora, leo todo tipo de textos. Nunca creí que podría inventar historias ni escribir algo que fuera más allá de mi manera de ver y sentir las cosas que me pasan a diario, hasta que nació mi hija y empecé a leerle cuentos infantiles. Algunos me gustaban, otros no y un día, así de la nada, se me empezaron a ocurrir relatos breves. Mi hija es la primera en escucharlos.

RSM: ¿Estás escribiendo algo nuevo?

EM: Siempre escribo algo nuevo. Cada vez que tengo una idea pasa poco tiempo hasta que la paso a papel, sea buena o mala. Si no lo hago, se me va.

RSM: ¿Cuál fue el primer libro que recordás haber leído de chiquita?

EM: Mi abuela Elvia vivía en Buenos Aires y cuando venía de visita se quedaba unos días en casa. A la noche nos contaba cuentos hasta quedarse dormida. Nos leía de un libro que se llamaba Gauchos y Gauchitos y de los Cuentos de Grimm. También hacía sus propias versiones de cuentos clásicos o nos contaba anécdotas. Empecé a leer por mi cuenta de más grande y arranqué con Tolstói, muy lejos de las historias infantiles.

RSM: ¿Cómo suena la música de tu vida?

EM: Suena Rock & Roll a todo volumen, siempre.