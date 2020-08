Gutiérrez indicó que no van a «llevar a la rastra» a quienes no estén convencidos del inicio de clases presenciales

El gobernador Omar Gutiérrez compartió los datos obtenidos por el Sistema de consulta que lleva adelante el Consejo Provincial de Educación, en el marco de los espacios de participación ciudadana con distintos actores.

En este sentido indicó que “de toda la comunidad educativa, el 46 por ciento no está de acuerdo con regresar, el 45% si quiere regresar, y aproximadamente el 10 por ciento tiene miedo”. Al respecto, expresó que “se buscará acordar para esa vuelta a la escuela, no puede haber un solo integrante que no esté convencido, no lo vamos a llevar a la rastra y vamos a sumar todas las medidas de seguridad que sean necesarias”.

Asimismo, explicó que según los resultados del sistema de consultas, de un total de 2017 estudiantes, “el 85% quiere volver a clases para ver a sus amistades”.