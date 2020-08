«Seguí tu cuarentena en el paraíso»: la iniciativa de empresarios angosturenses para recibir turistas del resto del país

Un grupo de empresarios ligados a dueños de cabañas turísticas y gastronómicos de la vecina localidad propuso que se convoque a quienes puedan estar 25 días en total y que incluya los 14 días de aislamiento. Fue por ello que días atrás presentaron un proyecto que busca poder recibir turistas de distintos puntos del país que estén libres del virus COVID-19.

Foto: Gentileza

Existen dudas entre los hoteleros ya que de aceptarse la idea, no serían beneficiados porque dichos visitantes no se alojarían en sus establecimientos y, durante el aislamiento no consumirían en sus instalaciones.

«Debido al colapso económico que muchos estamos sufriendo, y el agobio transmitido por las personas de las grandes ciudades que están hace 5 meses hacinadas en departamentos, casas, sin contacto cotidiano con áreas verdes, surgió la idea de generar un proyecto que beneficie a ambas partes, y generar una reactivación económica en la Villa», sostienen los vecinos en el proyecto, que presentaron esta mañana al secretario de Turismo, Alejandro Kuryluk.

«Consideramos que hay una altísima población sana de nuestro país que desearía venir a Villa la Angostura», explicaron los impulsores de la propuesta en los fundamentos presentados.

La iniciativa no prevé paquetes turísticos específicos ya que aducen que el movimiento se decantará por sí mismo, que ya se trabajó en las ofertas pospandemia. Se argumentó que si se permite el ingreso para que hagan el aislamiento en la villa, la mayor presencia de turistas va a ir generando servicios anexos como entrega a la cabaña o al apart hotel.

Cabe señalar que tanto en Villa La Angostura, como en todas las ciudades que pertenecen a la microrregión Sur, se encuentran paralizadas las actividades turísticas desde el mes de marzo. En los últimos días el sector turístico explicó que sin turistas no hay reactivación.

Desde el ministerio de Turismo de la provincia trabajan en una propuesta que consiste en hacer túneles seguros de ciudades que no tengan casos activos de coronavirus para ser trasladados, con todas las medidas de seguridad, hasta la localidad a fin de que puedan disfrutar determinada cantidad de días.