Los Consejos de Niñas y Niños se reunieron con el intendente en el marco de la Semana de las Infancias

El encuentro se desarrolló ayer en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Cordones del Chapelco y contó con la participación de Emilia, Anahí, Mateo y Sofía por parte de los Consejos de Niñas y Niños Ciudadanos; Thiago, Morena y Owen de “Avioncito de Papel”, junto a las talleristas Mayra y Brígida.

Durante el encuentro, que se dio en un clima cálido y ameno, las niñas y los niños pudieron plantear sus preocupaciones en el contexto de pandemia, las consecuencias y el miedo que les ocasiona, así como la experiencia de la escolaridad en estos tiempos, planteada como una “carga” a medida que avanza el año.

Además, se abordaron temas como los sueños de cada uno de los asistentes, lo que los hace felices, las aves de la Costanera, y las necesidades personales y barriales, como por ejemplo tener menos tarea para hacer en la semana y lograr el asfalto para Cordones del Chapelco.

“Lo que menos me gusta es que los adultos se meten en su mundo y no nos escuchan… Con la excusa de que tienen que trabajar, no nos ven”, reflexionó una de las niñas, sembrando el objetivo a trabajar de cara al futuro: que las Infancias sean cada vez más libres y protagonistas en ámbitos barriales y locales vinculados con la política pública, tal como lo establece la Ordenanza 1078/15 a través de la cual se crearon los Consejos de niños y niñas, en la que la principal función de los mismos es permitirles participar en el ejercicio de la ciudadanía, efectivizando su derecho a ser oídos por todos los actores de la sociedad.

Las actividades de la Semana de las Infancias continúan hoy, 11:30 horas, con una conferencia de prensa en la Sala Lidaura Chapitel, en la que se explicarán los detalles del proyecto “Piedra Libre Para Jugar”, cuya Ordenanza fue aprobada días atrás, y que establece circuitos cerrados en distintos puntos de la Ciudad para que los niños y las niñas puedan realizar actividades lúdicas.

Y finalmente, el domingo, de 13 a 18 horas se realizará una prueba de “Piedra Libre Para Jugar” con al menos 3 circuitos en funcionamiento (Cordones de Chapelco – Callejón de Bello – Costanera).