Preocupante: en nuestra ciudad ya no hay calabozos en las comisarías para alojar a más detenidos

A raíz del hecho suscitado en el barrio Chacra IV donde un joven tras una discusión acalorada les disparó nueve veces a otros dos hombres, se conoció la información extraoficial de que en las comisarías de la localidad no hay calabozos disponibles para detener a más personas. Sin dudas que este hecho no deja de ser preocupante.

Foto: RSM

Una importante fuente confió a RSM que «por orden superior no se pueden llevar a más demorados a las comisarías. No hay lugar, si se los detienen, debe ser con una causa justa y se los mantiene esposados en las guardias de las dependencias, durmiendo en las banquetas que hay para esperar», manifestó.

Vale señalar que en el episodio de la despensa «Addar», personal policial llegó minutos después del ataque a tiros. Pero no se logró detener primeramente porque desde adentro de la vivienda manifestaron que el joven no se encontraba y segundo porque no había una orden desde la Justicia para realizar el allanamiento correspondiente, detener al autor y secuestrar el arma.

Este domingo por la mañana recién, casi 9 horas más tarde se realizó la diligencia correspondiente y obviamente no hubo éxito para encontrar el arma de fuego con el que el autor realizó los tiros.

En la madrugada de este domingo, como así también durante la madrugada del sábado, vecinos de Chacra 30 escucharon numerosas detonaciones de escopetas producto de escaramuzas que se producen en las esquinas del barrio o en el playón, donde jóvenes, a pesar de las medidas por la pandemia del virus COVID-19, se juntan hasta altas horas «toman bebidas alcohólicas, generan disturbios y arrementen a piedrazos contra los móviles policiales que llegan al lugar», explicó el Comisario Inspector Daniel Castillo.

Foto: RSM

Las detonaciones provienen de las escopetas del personal policial para disuadir a los revoltosos. «Los jóvenes ya lo toman como una diversión», explica Castillo.

Lo cierto es que en los numerosos casos en los que interviene personal policial los hechos terminan sin detenidos porque no hay calabozos disponibles para llevar a las personas demoradas. Cabe aclarar que no fue confirmada esta información por el Comisario Inspector, pero tampoco fue desmentida.

Hace unos días atrás en los dos calabozos que hay en la Comisaría 23°, donde están alojadas personas que tienen causas por abuso sexual, se tomaron a golpes de puño y hubo que separarlas. Ni la Comisaría 43° ni en la delegación de Chacra 30 hay lugar físico capaz de mantener a los detenidos por diferentes causas.

El problema es preocupante y por eso se espera que las autoridades intervinientes puedan confirmar dicha información. «No hay lugar para alojar a más detenidos, hay pocos móviles para poder cubrir todo el radio que tenemos y así se hace difícil», explicaron a RSM.