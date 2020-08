Dos detenidos liberados y el peligro de que la causa de la balacera en Chacra IV no avance

El pasado sábado se produjo una balacera en la calle Pil Pil del barrio de Chacra IV en la que un joven le propinó a dos personas con las que había tenido una acalorada discusión, al menos nueve disparos. Dos balas lograron dar en la humanidad de un hombre de 34 años que sufrió heridas en la zona intercostal, una de ellas le fracturó una costilla y comprometió un pulmón y la otra se encontraba alojada en la columna.

Foto: RSM

Por esas heridas que presentaba «se encuentra aún internado, evolucionando bien por estas horas siendo medicado. Por el momento no se está analizando trasladarlo a Neuquén en avión sanitario», manifestó el referente de Zona Sanitaria IV, Juan Cabrera.

En un allanamiento realizado el domingo por la mañana, el Comisario Inspector, Daniel Castillo, informó a este medio que se habían detenido a tres personas por el hecho antes mencionado, pero no se logró secuestrar el arma de fuego.

El Jefe de Fiscales, Fernando Rubio, en comunicación con RSM, indicó que de las tres personas detenidas se liberaron a dos, que de acuerdo a la investigación llevada adelante por el fiscal Maximiliano Bagnat, no hay elementos que los comprometan con la causa. Sin embargo a uno de los detenidos se le dictó la prisión preventiva por 15 días hasta tanto conseguir los elementos y testimonios necesarios para la formulación de cargos.

Foto: RSM

¿Por qué puede no avanzar la causa? Por un lado no está secuestrada el arma de fuego y por otro lado porque si bien los efectivos policiales que llegaron a minutos de haberse producido la balacera y lograron tomar testimonios en el momento de lo sucedido, los testigos ahora no quieren hacerlo de formar oficial por temor a represalias. «Estamos trabajando pero no es sencillo, los testigos no quieren declarar. Hay una mujer que primero vio todo y expresó eso, pero después manifestó que no vio nada. Por eso hay que esperar e intentar poder juntar todos los elementos necesarios para avanzar en la causa», expresó Rubio.