El gobernador Omar Gutiérrez felicitó a San Martín de los Andes por los pocos casos positivos

Este sábado el gobernado Omar Gutiérrez anticipó que » la provincia seguirá en la etapa de DISPO y las salidas por terminación de número de documento».

Además dijo que «hemos anunciado en la semana diez medidas de hábitos de convivencia y costumbres. Hay provincias que tienen un indice del 40% de positividad. En los próximos días me reuniré con los ministerios de Salud de la provincia y Nación, pero se vuelve al aislamiento. No tiene que haber relajamiento. Seguiremos en DISPO», expresó.

Respecto a los casos que que se registran en toda la provincia, el mandatario indicó que «los contagios se han distribuidos por toda la provincia, salvo en el sur. Felicito a San Martín de los Andes por el comportamiento. Hay designados mas personal de salud, pero no podemos volver a privar o restringir más porque esta en juego la salud psíquica y mental. Hemos establecido las nuevas normas como los dos metros, barbijo y de evitar reuniones presenciales».

«Si no queda otra, las reuniones tienen que ser en lugares abiertos y no más de quince minutos en lugares cerrados. Tienen que priorizar las reuniones virtuales. Tenemos horarios especiales para caminar o ir al supermercado. Los próximos 15 días son fundamentales para Neuquén. El respirador y la cama de terapia es el ultimo recurso. La sociedad no está en condiciones de volver al minuto 1».

Dijo además que en el conglomerado de Neuquén «continuaremos con la salida de terminación de DNI, por el momento. Toda persona tiene la posibilidad de salir. todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido tremendamente positivo». En ese sentido comentó que «hoy voy a hacer reunión con funcionarios de salud de Neuquén y del Gobierno Nacional, pero si no nos cuidamos, no hay sistema que alcance».

«Por ahí pocos los saben pero se han realizado transfusiones a 103 pacientes con plasma, incluido en Chos Malal. Hay una nueva técnica argentina que mezcla suero equino, utilizado contra la hepatitis B, se procesa con el plasma de un hermano que se recupera. Hay 44 personas que ya están con la aplicación y a fines de septiembre se conocerán los resultados. Argentina es el único lugar en el mundo que se realiza. Calculo que en febrero o marzo tendremos la vacuna. El Gobierno Nacional dará a conocer en las próximas horas que Neuquén no retrocede ni marcha atrás, pero anunciará medidas para provincias del interior del país», finalizó diciendo.