Así es la vuelta a entrenamiento de los Zorros Básquetbol

Los Zorros Básquetbol fue uno de los primeros clubes que volvió a los entrenamientos después de que la Secretaría de Deportes los habilitara. A casi un mes de esto, el entrenador de las categorías formativas, Victor Serna, cuenta a RSM cómo fue la experiencia de la vuelta.

Víctor Serna: Estamos desarrollando el regreso a los entrenamientos en una cancha, luego de un inicio complicado con la pandemia. Esto afectó mucho a los chicos, desde lo anímico, lo físico y lo social. Más allá de que desde el inicio de la pandemia estuvimos trabajando vía Zoom con clases virtuales. Es un elemento útil pero que se agota por la necesidad de realizar una actividad deportiva y la de encontrarse con sus amigos. En este sentido el deporte es una herramienta fundamental para unir esas necesidades.

RSM: ¿Cómo se dio este inicio?

V.S.: El inicio fue siguiendo todas las pautas, protocolos y cuidados posibles y recomendados. Es muy importante el acompañamiento de la familia y los chicos para hacer esto posible. Es la única forma de que esto pueda progresar.

RSM: ¿Cómo vivieron los chicos la vuelta?

V.S.: El grupo que compite estaba desesperado por volver y no sólo eso sino que se han sumado muchos chicos que no eran parte del equipo lo cual fue más que beneficioso para todos. Había una necesidad de retomar la vida normal de adolescentes, que pueden entender lo de la pandemia hasta un punto. Después es muy difícil sostenerlo porque “lo hacen por izquierda”. Así que, qué mejor que sea en un ámbito de cuidado, de contención y con educación con respecto a cómo cuidarse, respetando los protocolos de Zona Sanitaria de la Secretaría de Deportes.

RSM: ¿Dónde entrenan?

V.S.: Entrenamos en el SUM del Arenal, los lunes, miércoles y viernes desde las 16 a las 22 hs. Entrenan todas las categorías que tienen permitida la vuelta al deportes que son las de los 12 años hacia arriba. La semana que viene está habilitado el ingreso a la actividad de los menores de 10 años que entrenan en la Escuela del Sol.

Desde las 16 tenemos un grupo tenemos chicas y chicos de 12 años y después de las 17 entrenan las categorías formativas. De 21 a 22 entrena la categoría Maxi Básquet que son todos aquellos que alguna vez fueron jugadores de competencia y quieren volver a la actividad. Es un grupo fantástico y muy nutrido que está solamente limitado por la cantidad de jugadores que puede haber en un entrenamiento.

RSM: ¿De qué manera se puede comunicar quien quiera empezar a hacer básquet ahora?

V.S.: Hay muchas vías de comunicación. A través del instagram que es zorros_basquetbol o el facebook. También puede ser a través de un mensaje por WhatsApp al 2944 210454 o acercándose al gimnasio SUM del arenal.

RSM: ¿Es necesario que tengan un conocimiento previo los que quieran empezar?

V.S.: Si tienen edad de escuela, es decir menores de 12 años no necesitan tener experiencia. Pero para las categorías formativas es necesario un conocimiento previo porque no tenemos en funcionamiento una escuela para esa edad por una cuestión de espacio físico. Todos sabemos el déficit que tiene San Martín de los Andes en infraestructura deportiva.

Producción Leo Casanova