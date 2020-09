El sector del turismo se manifestó en todo el país

El día de ayer, en nuestra ciudad al igual que en el resto del país, cámaras y asociaciones del sector turístico se manifestaron pidiendo apoyo y contención para la grave situación que afrontan producto de la pandemia. En San Martín de los Andes, combis de las agencias de turismo recorrieron la ciudad.

En diálogo con RSM, Adrián Blanco, presidente de la Cámara de Guías de Turismo explicó cómo están viviendo en estos días. “Hasta ahora, los guías y monotributistas, además de que no tenemos ningún tipo de actividad, no hemos podido acceder a ningún tipo de financiamiento real, ni ayuda estatal. Los créditos que otorgan algunos bancos dan tres meses de gracia, pero eso no nos sirve porque nosotros no sabemos cuándo se va a reactivar la actividad”, indicó Blanco.

Desde hace algunos días, las combis de distintas agencias están estacionadas todas juntas sobre la calle Rosas con carteles que dicen “queremos trabajar”. “Mientras que muchos empleados van a realizar sus tareas, los gastronómicos abren sus puertas, y los vecinos pasean por la vereda pensando que todo parece normal, nosotros hace casi seis meses que no tenemos un ingreso real. Por eso están las combis, para visibilizar nuestra situación y recordar que no está todo normal”.

Con respecto a la recientemente sancionada Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, Adrián Blanco consideró: “Hasta que no veamos un beneficio real no podemos decir nada, porque ya se han encarado varias acciones desde el Estado pero ninguna nos incluye a nosotros”.

“Necesitamos que, con todos los protocolos y las consideraciones sanitarias más estrictas se comience a abrir la actividad porque si no, además de este presente insostenible no tenemos ningún tipo de previsión hacia adelante”, concluyó el presidente de la entidad que agrupa a los Guía de Turismo.