Autoridades del Deliberante presentaron una denuncia penal por falsedad ideológica en documento público

Este lunes al mediodía autoridades del Concejo Deliberante se presentaron ante la Fiscalía local con el fin de denunciar penalmente a miembros de la CIAP y contra los funcionarios Marcelo Sánchez, secretario de Gobierno, Saúl Castañeda, subsecretario de Gobierno y Juan Mansilla, secretario de Hacienda.

La denuncia -que en el final de esta nota se puede observar- consta de 12 hojas en la cual, de acuerdo a la interpretación de los hechos, muestra que «de la simple lectura del Acta n° 07/20 de la C.I.A.P., de su texto surge que fue librada en fecha 03 de junio de 2.020 y que en su parte más trascendente refiere a la lectura y aprobación del Decreto n° 1.241/20.-, siendo este dictado recién fecha 22 de julio de 2.020».

«Así queda evidenciado de forma palmaria la burda maniobra intentada por quienes suscribieron el Acta n° 07.- de la C.I.A.P., toda vez que con fecha 03 de junio simularon dar “lectura al Decreto n° 1.241 y se discuten todos los fundamentos del mismo concordando con las motivaciones y dejando aclarado que la C.I.A.P. propicia la reimputación de las horas en el horario habitual …”, sin advertir que se estaban refiriendo a un Decreto que a esa fecha – 03 de junio de 2.020.- todavía no existía, ello atento a que el citado Decreto recién fue librado 52 – cincuenta y dos – días después, para mayor precisión el día 22 de julio de 2.020», expresa el documento.

En simples palabras, para los miembros de la CIAP y los funcionarios públicos, con el fin de justificar el pago de las horas habituales como horas extras, habrían realizado el acta N° 7 que dice «haber leído un decreto» que recién fue dictado, como bien dice la denuncia, «52 días después».

Suena cuanto menos sorprendente que habiendo firmado dicha acta, el subsecretario de Gobierno, Saúl Castañeda, abogado él, haya incurrido en una maniobra de este magnitud, conociendo a qué situaciones se exponía no solo él, sino el resto de los firmantes, incluido el mismo intendente.

La denuncia además cita que en virtud de los documentos analizados, Carlos Saloniti, a pesar de haber firmado dicha acta, no habría participado «en esta maniobra delictiva pues pareciera que se habría limitado a homologar un Acta que le fuera remitida por la C.I.A.P., (…) permitiendo suponer a quienes realizamos esta denuncia, que (…) habría sido engañado en su buena fe».

A modo de finalización se acusa a los tres funcionarios del «delito de ”Falsedad ideológica” previsto en el artículo n°293 del Código Penal, toda vez que ha quedado acreditado que los denunciados “…insertaron en un documento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar,…”.

En las próximas horas se espera que la Justicia analice la denuncia y/o situación y realice alguna actuación correspondiente.

