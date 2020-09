Saloniti pide a los sanmartinenses a que «prioricemos la vida, más que la avivada»

Luego de que se conociera el primer caso de coronavirus en la vecina localidad de Junín de los Andes, este jueves comenzaron a circular por las redes sociales numerosos rumores sobre vecinos que supuestamente se encuentran aislados o que tuvieron contacto estrecho con el paciente con el virus.

Justamente con el fin de llevar tranquilidad pero también concientizar, para evitar situaciones como las que ocurrieron en el Cerro Chapelco, el intendente Carlos Saloniti, emitió una carta en su red social de Facebook, que se titula: «Tenemos que estar más unidos que nunca».

La misma reza así:

«Tenemos que cuidarnos. Como lo hicimos desde el primer día, y hoy más que nunca. Tenemos que cuidarnos nosotros, al que tenemos al lado, a los que queremos, a los que nos quieren. Cuidarnos, querernos.

Hemos demostrado que cuando nos enfocamos en el mismo objetivo, logramos buenos resultados, porque de eso se trata vivir en comunidad, en comunión. De nosotros depende mantener la situación que con tanto esfuerzo conseguimos.

Nos toca, como vecinos y vecinas, una pequeña parte: respetar las recomendaciones de salud. Porque cuidándonos, también cuidamos a nuestros adultos mayores, a nuestro personal de Salud y de las fuerzas que día a día ponen el cuerpo y la salud, para controlar que nosotros hagamos simplemente lo que tenemos que hacer.

El cubre-bocas, el barbijo o la máscara, deben ser utilizados cada vez que salimos a la vía pública, no solo al pasar frente a los controles. El mate no puede ser compartido. Cada vez que ingreso a un establecimiento, debo utilizar el alcohol en gel. Cuando vuelvo a casa, tengo que lavarme las manos. Si llego de una ciudad con circulación del virus, no puedo evitar el aislamiento. Depende de nosotros, como un gran equipo.

Respetar las distancias, los protocolos, las medidas sanitarias vigentes… no es una opción. Es una obligación y un compromiso que asumimos todos y todas desde que comenzó esta pandemia que nadie esperaba, que nadie deseaba.

Cuidarnos es lo único que nos permitirá establecernos en esta nueva normalidad sin contratiempos. Cuidarnos es la única carta con la que contamos para poder reactivar la ciudad, la provincia y el país como todos deseamos.

Prioricemos la vida, más que la “avivada”. Seamos responsables. Por nosotros, por los nuestros… y por todo lo que logramos».