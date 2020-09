El «Aquaman» del río Chimehuin recuperó la libertad; el juez no permitió la Formulación de Cargos

«El Aquaman del río Chimehuin», así lo apodaron algunos vecinos de la localidad de Junín de los Andes al hombre que cruzó el mencionado río para evadir los controles este martes recuperó la libertad luego de que el juez Mariano Etcheto no permita la Formulación de Cargos.

Cabe recordar que el hombre de 55 años que violó el Artículo 205 del Código Penal se encuentra aún sin el alta por haber contraído el virus COVID-19. El pasado miércoles 9 tras recibirse el hisopado positivo pasó a ser la primera persona de siete casos que Junín de los Andes registra como casos activos de coronavirus.

En comunicación con RSM, el Jefe de Fiscales -Fernando Rubio- manifestó que «no se nos permitió realizarle la Formulación de Cargos. El Código Procesal menciona que el fiscal ordena la detención y dentro de las 24 horas se tiene que hacer la Audiencia de Control de Detención, una vez hecha se le formulan los cargos y se piden las medidas, entre ellas la que solicitábamos era la prisión domiciliaria» explica Rubio, teniendo en cuenta que el beneficio de ser prisión domiciliaria es por los motivos de conocimiento público que tienen que ver justamente con la pandemia.

«No solo no se hizo la Audiencia de Control de Detención, sino que se realizó una audiencia previa, inventada, porque no existe la misma en el control de investigación, a pedido de la defensa y el juez Etcheto no nos permitió seguir los caminos procesales. Después de eso lo puso en libertad», sostuvo Rubio analizando que la decisión de juez provocó decepción en la Fiscalía local.

La semana pasada se conoció que el hombre había llegado proveniente de General Roca, y evadió los controles del Puesto 1 sobre la Ruta Nacional 40, para ver a sus padres y un familiar responsable lo denunció.