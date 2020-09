Por el aumento de casos en la provincia, se suspendió la prueba de clases presenciales en Traful

Se estipulaba que a mediados de septiembre comenzarían a hacerse las pruebas piloto en Villa Traful. Debido al agravamiento de la situación epidemiológica en la provincia, el Consejo Provincial de Educación dijo que todavía no se puede determinar una fecha para ninguna localidad neuquina.

En la reunión del 21 de agosto entre el gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, se determinó que las instituciones elegidas para hacer la prueba piloto fueran la Escuela Nº 111 y el CPEM 91 de Villa Traful, que funcionan en el mismo edificio pero en distintos horarios. Serían unos 9 alumnos de séptimo grado quienes usarían el edificio por la mañana y otros 10 de quinto año quienes lo hicieran por la tarde ya que, según lo anunciado por las autoridades provinciales, la vuelta presencial sólo sería para los últimos años escolares.

Según explicaron desde el CPE, el notable incremento de casos y fallecimientos por coronavirus en las últimas semanas, sumado a que localidades que eran «libres de Covid» que empezaron a tener contagios, como es el caso de Villa la Angostura y Junín de los Andes, complicaron el regreso a clases presenciales.

Silvia Otero, la directora del establecimiento de Traful, expresó: «El virus está avanzando. La semana pasada no había ningún caso en Villa la Angostura y hoy ya hay 12. Son varios puntos antes de pensar en las clases y la situación epidemiológica me parece que es muy determinante».

Por esta situación la vuelta a clases queda sin una fecha estipulada: «No tengo novedades por escrito de cuándo van a comenzar las clases y desde Educación todavía no se comunicaron conmigo, así que no podría anticipar nada sobre el comienzo de clases. Sé que están trabajando y preparando todo, pero todavía no tengo ninguna comunicación formal», explicó Otero, quien también señaló que la escuela no cuenta con insumos sanitarios y que faltan nombrar un docente de séptimo grado y dos auxiliares de servicio para poder dar lugar a las pruebas piloto.