Polémica en Villa La Angostura porque Salud Provincial prohibió el ingreso de especialistas para capacitación

Durante la jornada de este miércoles el Dr. Pablo Javes informó que se decidió suspender la capacitación gratuita sobre terapias respiratorias que se pensaba llevar a cabo en Villa la Angostura en referencia a la pandemia del coronavirus.

El propio doctor Javes y la Cooperadora del Hospital Oscar Arraiz junto a profesionales privados de la mencionada localidad, llevarían a cuatro especialistas en tratamiento de pacientes COVID-19 con amplia experiencia en terapia intensiva e intermedia. Cabe señalar que el costo para el personal de Salud y la Provincia era cero. El avión sanitario para llevarlos lo iba a pagar un privado, y de paso, de vuelta iba a llevar a un paciente oncológico hasta Buenos Aires.

“El fin de semana pasado, hubo un COEM local donde participó un médico del privado y Néstor Sáenz de la Zona Sanitaria IV, y se planteó la visita. Antes de esa reunión, se había tirado la idea de que vengan profesionales a capacitarnos en tecnología nueva que vino ayer, del lado nuestro pretendemos que te capacite gente que sabe”, manifestó el director del Hospital, Ramiro Tornelli, en una comunicación con FM Andina.

“No es momento epidemiológico para que venga gente de Buenos Aires, con la cantidad de casos que estamos teniendo, independientemente de que sean profesionales, que pueden trabajar y están exceptuados”, dijo Tornelli.

Asimismo sostuvo que “el hospital ya viene capacitándose en estos seis meses, no es que el hospital no hizo nada, no se capacitó, es totalmente al revés, durante estos seis meses, se estuvo capacitando”.También dijo que mañana estarán realizando una capacitación vía zoom con profesionales de Neuquén en el manejo de los cascos COVID-19.

“Lo que se dice desde Salud es que no es el momento epidemiológico para que vengan estos profesionales, se puede dar una capacitación virtual, a nivel nacional se están dando capacitaciones virtuales “, señaló.

En ese sentido Javes dijo «realmente es todo muy lamentable, considerando que era una iniciativa privada por el bien de la comunidad, sin fines políticos ni económicos, solo para estar más preparados ante el peor escenario por si se complica aún más la situación del coronavirus, pero ante estos cuestionamiento tuvimos que suspender la capacitación».

EL INTENDENTE Y EL CONCEJO DELIBERANTE SE MANIFESTARON A FAVOR DE LA CAPACITACIÓN

“Yo autoricé el ingreso de obreros que vinieron a terminar la obra de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales. Dejé entrar a los obreros que vinieron a trabajar para la empresa que está haciendo las viviendas sociales. En ambos casos son trabajadores que provienen de lugares dónde hay transmisión comunitaria del virus ¿Cómo no voy a dejar que ingrese un equipo que viene a capacitar al personal del hospital?”, explicó el intendente Fabio Stefani.

«Ayer me llamó el presidente de la Cooperadora del Hospital, Néstor Payllalef y me explicó que el director del hospital y les había dado el ok y que ya habían tramitado los permisos, y hasta el avión para el arribo de este equipo de médicos. A las 19:00 me llamó uno de mis funcionarios y me dijo que estaba circulando un mensaje dónde nos responsabilizaban a nosotros de no autorizarlos a ingresar. Eso es mentira, porque el hospital depende del ministerio de Salud y la decisión se tomó en ese ámbito”, indicó el jefe comunal.

En tanto desde el Concejo Deliberante los concejales se manifestaron de forma unánime en una nota en donde dejaron en claro su respaldo para con la decisión del jefe comunal de permitir el ingreso de los médicos capacitadores.

“Consideramos que es excelente el trabajo que se desarrolló por parte de un grupo de vecinos para conseguir esta capacitación y por eso todo el Concejo apoyó el ingreso de los profesionales a la localidad”, explicó el Presidente del Concejo Deliberante, David Tressens.

De acuerdo a lo que publicó Diario Andino Stefani aseguró que le mandó mensajes al gobernador Omar Gutiérrez para que autorice el arribo de los profesionales, esperando una pronta respuesta del mandatario provincial.