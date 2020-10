Valeria Covre: una música sanmartinense cuyos temas crean mundos

Una historia de vida que tiene a la música como hilo conductor. Melodías, ritmos y acordes guiando el camino. Valeria Covre es una sanmartinense que emana música. Desde los 13 años forma parte de bandas y ensambles como cantante, flautista, corista o guitarrista. Desde hace años también compone sus temas; la cuarentena le dio el tiempo de maduración para decidirse a lanzarlos. “Pulso intacto” y “La canción que necesito” ya están listos para ser disfrutados y varios más se encuentran en proceso de grabación.

Cuando se le pregunta a Valeria cuándo empezó a adentrarse en la música, responde sincera “desde siempre”. En su familia la música es una pieza clave: su madre es melómana y su padre es músico. “Tengo recuerdos de casi ni saber leer y sentarnos con el libro de María Elena Walsh a cantar sus canciones, haciendo juegos”.

A esta educación hogareña se le sumó la de un pueblo que supo acompañar y nutrir un trayecto de formación musical profundo. Valeria ingresó a la Escuela de Música “cuando se podía entrar”, a los 8 años, en su cuarto grado de primaria, y eligió flauta dulce como instrumento. Hizo los 9 años de formación, compartiendo con niñas y niños que son sus mejores amigos y compañeros de bandas al día de hoy. Integró el coro juvenil dirigido por Mariela Lobato desde los 13 y la orquesta juvenil dirigida por Fernando Formigo desde los 15. “Ahí encontré mi pasión, empecé a ir más allá de la partitura y a disfrutar de la música desde el tocarla”.

Luego se fue a estudiar Dirección Coral a La Plata, “pero me di cuenta al toque de que no era por ahí”. Siguió estudiando por afuera de la facultad, comenzó a tocar en bandas de géneros muy distintos, presentándose en vivo y grabando en estudios. Hasta ahí Valeria tocaba la flauta traversa y cantaba, pero luego empezó a trabajar como profesora de Música en jardines de infantes: “Ahí no me quedó otra que empezar a tocar la guitarra”. Y así, tocando para las infancias, Valeria fue ganando soltura con el instrumento que luego le permitiría empezar a componer.

De vuelta de un viaje con amigas se encontró tocando la guitarra y cantando un tema suyo, que salió casi solo y que fue el primero de muchos. “La sensación de que podía componer fue hermosa, sentí que había logrado decir algo con mi música”.

Una de las canciones que ya están listas para ser escuchadas es “Pulso intacto”. “Es un tema que salió cuando me fui a vivir sola; estaba viviendo un momento muy lindo de reencuentro personal, también relacionado a que había empezado a meditar y tener las enseñanzas de esas prácticas, a sentir ese pulso intacto del presente”.

El otro tema es “La canción que necesito” que surgió una semana antes de irse de La Plata. “Es una despedida de la ciudad”. Con estos temas ya me sentí más confiada para compartirlos.

Hasta que fueran grabados estos temas tuvieron que esperar un poco: un viaje de varios meses en bici, con su compañero, y el regreso a San Martín. “Tenía todo para grabarlos menos un micrófono. Me decidí y compré un condenser y grabé “Pulso intacto”, me quedé re contenta con cómo quedaron las pistas y le pedí a un amigo que me ayudara a producirlo. Le sumamos teclados, baterías y coros. Y ahí seguimos con “La canción que necesito”. Tenía esos dos temas listos y me di cuenta de que, si esperaba a tener más para compartirlos se me iba a pasar el tiempo; cuando tuviera más temas ya estos los iba a sentir vencidos. Así que me decidí a subirlos”.

La recepción de quienes tuvieron el gusto de escuchar sus temas fue de puro cariño y festejo, tanto de quienes la conocen y la quieren como de personas desconocidas que llegaron a sus composiciones: “Que me escribiera, por ejemplo, una mujer que yo no conocía a decirme que estaba re emocionada y a agradecerme por lo que la ayudó una frase de “Pulso intacto” fue hermoso”.

Hoy en día nuevos temas están en cocina, siendo grabados y producidos. Y la música sigue fiel, compañera, acompañando procesos y cuarentenas. Sola y acompañada por sus bandas y colectivos actuales, La Rueda Itinerante y Cantautoras en Vuelo, Valeria sigue buscando y encontrando su manera de decir a través de sus composiciones.