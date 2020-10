Simón de La Canal logró escalar “Futurama”, una de las 6 vías más difíciles de Argentina

Luego de un año y medio de armar la vía y comenzar a probarla, Simón pudo hacer “Futurama” sin caerse, convirtiéndose, a sus 20 años, en uno de los 20 argentinos que escalan este grado de dificultad. Filmado por su hermano Juan, este gran logro del sanmartinense tiene su registro audiovisual.

El mundo de la escalada mide sus logros en grados. La vía “Futurama”, creada por Simón de la Canal, es un grado 8 C de dificultad. En Argentina, hay solo 6 vías de este grado que han podido ser realizadas, y son muy pocos los argentinos que pueden subirlas.

Imagen del video «Futurama».

Simón tiene 20 años y escala desde los 11. “Desde el principio tuvo una facilidad que era evidente, una naturalidad de la que todos nos dábamos cuenta”, explica su hermano Juan. El sanmartinense ha competido durante varios años de su adolescencia, obteniendo grandes resultados. Pero lo suyo no es solo escalar las vías, sino también crearlas.

“Futurama” está ubicada en las rocas de Covisal. “La primera vez que vi esta línea de escalada me di cuenta de que estaba muy arriba de mi nivel, así que no pretendí realizarla, pero sí me quedé con la idea de que era posible algún día poder llegar a escalar eso”, dice Simón. Luego de 4 años, llegó el momento de acercarse más a ese proyecto, y Simón equipó la vía, poniendo las chapas necesarias para poder irse colgando en el transcurso de la subida y estar seguro en sus caídas.

Imagen del video «Futurama».

El sanmartinense comenzó a probar la vía, pero la dificultad de “Futurama” seguía estando por arriba de su nivel. “Tuve que entrenar muy específicamente mi resistencia, porque la vía no me permitía frenar en ningún momento”.

Así fueron pasando los meses de pruebas; Simón se iba acercando a poder lograr encadenar la vía, realizándola entera sin caerse, pero en el verano de 2020 se rompió una de las tomas fundamentales de “Futurama”: una saliente de la roca en donde se podía apoyar un pie dejó de estar. “Eso me desmotivó mucho, porque la vía, que ya quedaba al límite de mi nivel, se volvió mucho más dura”.

Imagen del video «Futurama».

La cuarentena le impidió seguir yendo a la roca a probar “Futurama”, pero también le regaló la presencia de su hermano Juan, quien está estudiando Educación Física en Bariloche y es un gran compañero de escalada. “Empezamos a entrenar fuerte y cuando ya pudimos volver a la roca, en agosto, fuimos probando juntos la vía, viendo qué pasos se podían hacer distinto para mejorar la secuencia del pie roto. Tener a alguien que te acompañe y te ayude a pensar la vía te motiva mucho”, reconoce Simón.

Ahí ya entra la parte audiovisual de este proyecto de hermanos: Juan comenzó a sumergirse en el mundo de los videos y decidió registrar el proceso de escalada de “Futurama”. “Hice un primer video y a la gente le gustó mucho, pero yo sabía que se podía hacer algo mucho mejor. Ahí le pedí ayuda a Javier Trama y a los hermanos Laprida, que me dieron una re mano con la edición y prestándome equipos”, cuenta Juan a RSM. Colgado en la línea de al lado de “Futurama”, Juan fue filmando los intentos de Simón, logrando capturar el gran momento en el que finalmente Simón encadenó la vía.

Imagen del video «Futurama».

De esta manera, Simón se convirtió en uno de los 20 argentinos que escalan la graduación 8 C, y volvió a San Martín de los Andes uno de los 6 lugares que cuentan con una vía de esta dificultad en el país.

Esta conquista no parece ser una de esas que llaman a detenerse: “Lo que disfruto de la escalada es empujar mi límite, ver hasta qué punto puedo llegar, y ya tengo muchísimas nuevas vías en mente”, dice Simón. Y puede que, de la mano de Juan, estos nuevos desafíos del sanmartinense se puedan palpar, como en “Futurama”.