Después de seis días sin transporte urbano de pasajeros, continúa el paro choferes de Expreso Los Andes

Hoy es el sexto día consecutivo que los vecinos de San Martín de los Andes no cuentan con el transporte público de pasajeros para, entre otras tareas, poder ir a trabajar. Como siempre, los usuarios de los barrios más alejados son los que sufren las consecuencias y mientras los días pasan nadie les da una solución.

A principios del mes de septiembre se vivió una situación similar y recién con la llegada de los aportes del Estado Nacional, después de más de una semana de paro, la empresa Expreso Colonia (Expreso Los Andes) abonó los salarios de los choferes y estos levantaron las medidas de fuerza.

Por estos días el problema es el mismo: la empresa no recibe el subsidio, los trabajadores no perciben su sueldo y los vecinos no tienen transporte. Siendo que todos podían prever esta situación ¿Por qué no se pudo anticipar la solución?

En este punto el problema se torna más complejo. En principio conviven dos problemas, uno urgente y otro de fondo. Mientras que el urgente tiene que ver con la gestión de los subsidios que ya existen, para que los vecinos no se queden sin transporte, el de fondo está relacionado con el aumento del boleto.

Entonces cada vez que hay paro de transporte, se discute el aumento del boleto, cosa que podría significar la solución de fondo, pero que oculta la solución urgente. Y no es que no se deba resolver el problema de raíz, sólo que esto llevará más tiempo del que los vecinos tienen, en un contexto laboral muy delicado.

En el Concejo Deliberante ya se han manifestado varios concejales en contra de trasladar los ingresos que reclama la empresa a los bolsillos de los usuarios. Entonces, la búsqueda de la solución es más compleja y se dilatará. Al mismo tiempo hay una norma nacional que congeló las tarifas de los servicios públicos, en el marco de la pandemia. Entonces, más allá de la necesidad de una resolución, la discusión sobre el aumento indefectiblemente se va a demorar.

Mientras tanto, en unos días más llegará el subsidio de Nación, se pagarán los salarios y por 20 días habrá nuevamente transporte hasta que a principios de noviembre todo vuelva a empezar.