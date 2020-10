Vecinos de Chacra 32 piden declaración del transporte como servicio esencial y audiencia pública por el valor del boleto

Vecinos de Chacra 32 presentaron una nota al Concejo Deliberante de nuestra ciudad pidiendo la declaración del transporte público como servicio esencial y la convocatoria a una Audiencia Pública para el tratamiento del aumento del boleto, para garantizar la participación de los usuarios en la discusión. La nota apunta principalmente a criticar las acciones del ejecutivo municipal y de la empresa, más que nada indicando en que no piensan en los que necesitan del servicio.

Comienzan citando una frase del intendente municipal, quien manifestó en una entrevista publicada por Noticias de los Andes que “queremos tener un buen servicio, pero no queremos pagarlo”. Sobre esto se indica en la nota: “Una discusión aparte, merece el hecho de que el poder ejecutivo crea que si los vecinos no pueden pagar un buen servicio, no son merecedores de él”. Sobre esto analizan cuáles serían las características de “un buen servicio” considerando de que si se tratase de las frecuencias, sólo hay 7 a Chara 32.

Con respecto a la propuesta del Departamento Ejecutivo de llevar el valor del boleto a más de $60 explican que “en Neuquén el pasaje de colectivo vale $35, en Bariloche $41, $34 en General Roca. ¿Por qué deberíamos pagar $50 ó 60 acá?”. Y además agregan: “Somos rehenes de una situación en la que una empresa se caracteriza por extorsionar a la localidad” haciendo referencia a que en Centenario se vive una situación similar con la misma empresa.

Por último se concluye: “La empresa pide un aumento que por decreto nacional, al recibir subsidios del estado, no le corresponde. Los trabajadores reclaman por sus derechos. Los usuarios, que también somos trabajadores no gozamos los mismos porcentajes de incrementos en nuestros salarios, en las jubilaciones, en el precio de la hora de trabajo de las empleadas domésticas, en el valor de las ‘changas’ de muchos y muchas trabajadores de la economía popular, algunos perdimos nuestros ingresos, otros los vimos reducidos, muchos somos eventuales, para quienes cada día que no podemos concurrir a nuestro lugar de trabajo es un día que no cobramos hace una semana nos encontramos sin servicio y mientras el ejecutivo local mira desde lejos, como esto se transforma en una lucha de pobres contra pobres”.