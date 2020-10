El Gobierno Provincial anunció las medidas para las localidades más afectadas por el coronavirus

La Provincia y los siete intendentes neuquinos acordaron este viernes por la tarde cómo será la extensión de la nueva fase de aislamiento, vigente desde el próximo lunes 26 hasta el domingo 8 de noviembre, inclusive. La medida alcanza a los municipios de Neuquén Capital, Centenario, Plottier, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Có y Zapala, y en acuerdo con las autoridades municipales de los mismos.

Se fijó la franja horaria de 7 a 20 horas, de lunes a sábado, para realizar todas las actividades comerciales y de servicios, así como también practicar actividades recreativas y deportivas habilitadas. En todos los casos de acuerdo a los protocolos ya aprobados.

Por otra parte se acordó que sigue vigente la modalidad de terminación par/impar del DNI para las salidas de abastecimiento de bienes y servicios, para el disfrute de actividades recreativas y la práctica de actividades deportivas.

De 20 a 7 horas no se puede circular en las vías públicas, excepto por urgencia médica, para adquirir medicamentos, o con una reserva en espacio gastronómico habilitado, lo que deberá será acreditado mediante ticket.

Respecto a los comercios se definió que la actividad de bares y restaurantes podrá funcionar hasta las 22:30 horas de lunes a sábados, tanto en la modalidad take away, delivery y atención al público en salón (prioritariamente en espacio abierto). Hasta las 23 horas podrán retirarse de esos establecimientos los empleados y clientes que se encontrarán en ellos.

Los domingos no podrá existir circulación vehicular. Solo se permitirá la circulación peatonal o en medios no motorizados, y no podrá haber actividad comercial alguna.

Las reuniones sociales siguen prohibidas. Las personas no podrán permanecer físicamente o aparcar en aquellos espacios públicos, plazas, paseos, que decidan habilitar los municipios, para su uso como senderos para caminatas y de transito. Se acordaron controles municipales, policiales y fuerzas de seguridad nacionales tanto en los accesos como en el interior de los mismos.

Se habilita el 0800 exclusivo para denuncias de reuniones sociales o eventos privados para lo cual intervendrá la justicia y las fuerzas de seguridad.

El anuncio se hizo con la presencia de Gutiérrez que estuvo acompañado por los intendentes Mariano Gaido (Neuquén), Javier Bertoldi (Centenario), Gloria Ruiz (Plottier), José Rioseco (Cutral Co), Gustavo Suárez (Plaza Huincul), Carlos Koopmann (Zapala) y un representante de Senillosa ya que la intendenta estaba aislada por el positivo de un contacto estrecho.

También participaban el jefe de Gabinete, Sebastián González; la ministra de Salud, Andrea Peve; la ministra de Gobierno, Vanina Merlo, entre otros funcionarios del gabinete provincial.