Sábado de música rioplatense con María Laura Ollesch en el Teatro Piccolo

La música, cantante, docente de música y canto, hacedora cultural y directora de la murga La Minuta, María Laura Ollesch, se presentará en el Teatro Piccolo el sábado a las 21 horas.

“Volver a presentarme en vivo y con público es súper emocionante. Me siento muy afortunada de poder hacer un espectáculo en vivo”, expresó a RSM la artista.

El repertorio tendrá canciones suyas y de Jorge Fandermole, Fernando Cabrera, Edú “Pitufo” Lombardo y Jesús Fernández, entre otros. El denominador común de las canciones que sonarán el sábado en el Piccolo es uno: canciones que dicen, que interpelan. “A mí siempre me costó mucho elegir el repertorio: me pasaba de escuchar melodías que me encantaban pero que, si no decían algo que a mí me movilizara, me parecía que no tenía sentido cantarlas. Si yo estaba cantando sin decir me parecía que no tenía sentido cantar”.

“Luego fui encontrando que a través del decir de otros yo podía tocar el corazón de un montón de gente. Y, si una logra movilizar un poco a la persona que nos escucha y generarle una duda sobre algún tema, ya se logró el resultado. Si encima logro conmover, ya toco el cielo porque es lo que siempre soñé: ser una interprete que pudiera conmover a las personas que estuvieran escuchando. Por eso me parece tan maravilloso el vivo: hay una energía que va y viene que no está en lo virtual o en lo grabado”, compartió Laura.

El concierto de Laura está enmarcado dentro del ciclo de Mu.Sa. (Musiques de San Martín de los Andes) que se está llevando adelante en el Teatro Piccolo y el espectáculo contará con la participación de Marcela Lucero, Ana Grossi y Cachú Carrizo.

El cupo es limitado y las reservas se pueden realizar contactándose al 2944 932212.

Cabe aclarar que la expresión “Mate Compartido” del título del espectáculo hace referencia al estilo de música y no con compartir mates.