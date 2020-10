Continúan luchando contra el fuego los brigadistas del Parque Nacional Lanín en los incendios de Jujuy

Alrededor de 5 mil hectáreas ya se consumieron en el Parque Nacional de Calilegua, en la provincia de Jujuy, según informó la dirección de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente, donde varios brigadistas y bomberos de todo el país continúan trabajando para sofocar las llamas. Entre ellos se encuentran siete que corresponden al Parque Nacional Lanín.

«En estos días tuvimos que soportar temperaturas muy altas, alrededor de 40° y eso ayuda a que los focos se multipliquen. Por momentos – junto con la cuadrilla del ICE Nahuel Huapi – debemos hacer caminatas de hasta 3 kilómetros para llegar hasta los focos, todo en medio de la selva», explica uno de los sanmartinenses que pone el cuerpo en el norte neuquino.

Cabe mencionar que en Calilegua están trabajando las cuadrillas de Brigadistas de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente, de la Administración de Parques Nacionales, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, los equipos de Bomberos y Policías del Ministerio de Seguridad, así como los Bomberos Voluntarios de las distintas localidades, se desplegaron por las diferentes zonas calientes para continuar con las tareas.

Hace dos días estaba pronosticado en la zona importantes lluvias, sin embargo, éstas pasaron sin colaborar en poder apagar las llamas. «Las nubes pasan y hasta parece que se nos ríen. Arrancamos todos los días a trabajar a las 5 de la mañana y le pegamos derecho hasta las 16 horas. Es impresionante la cantidad de animalitos que hay escapando de las llamas», continúa relatando el brigadista.

En Jujuy y Salta los incendios no dan tregua. La superficie total afectada por los incendios es de 15.422 hectáreas, de los cuales 10.650 has corresponden a la jurisdicción de Jujuy, y 4.772 has al Parque Nacional Calilegua.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y de Salud indicaron que les están garantizando las provisiones para la alimentación y las atenciones para el bienestar y la salud de las y los combatientes y bomberos. Y los equipos de Ledesma y de Jujuy Hidrocarburos, continuaron asistiendo en las tareas logísticas.