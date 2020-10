«Debemos ir sumando entre todos en momento complejo», indicó Saloniti en conferencia de prensa

Luego de la reunión del Comité Operativo de Emergencia Municipal, donde se analizó la situación epidemiológica de la ciudad en base a la gran cantidad de casos que se registraron en los últimos días, se realizó una conferencia de prensa en el cuartel de Bomberos Voluntarios en barrio El Arenal. En la misma participaron el intendente Carlos Saloniti y los referentes de Zona Sanitaria IV, Néstor Sáenz y Juan Cabrera.

Pese a lo que surgió en diferentes audios este último fin de semana, se anticipó que no habrá restricciones en actividades deportivas ni horarios comerciales hasta el próximo encuentro del COEM, que se realizará el jueves 29 de octubre, a las 8.30 de la mañana. Una vez finalizado el mismo, se indicará si existirán cambios.

Se esperaba que las autoridades se expidan sobre un posible regreso a Fase 1. Sin embargo, Saloniti fue claro con la posibilidad de regresar a una medida tomada allá por marzo de este año. “Estamos evaluando día a día y cada 72 horas, pero la Fase 1 como la conocimos allá por marzo, no volverá. Las medidas que tomamos buscan el equilibrio entre el sistema sanitario y que la gente pueda seguir desarrollando su actividad comercial, que es tan importante en este momento”, indicó.

Por otra parte sostuvo que se mantendrá una reunión antes de la próxima reunión del COEM local con los miembros de las diferentes Cámaras de la ciudad.

“Lo importante en este escenario es entender que no vamos a hacer nada que nos lleve a ese péndulo de perjudicar a uno y beneficiar a otro”, indicó Saloniti.

“En un momento de crisis, vamos a tratar de que los efectos negativos sean los menos posibles, por eso las medidas que tomamos tienden más a la restricción de circulación que aquellas que afecten a medios laborales, cotejando siempre con Zona Sanitaria y el Hospital. Queremos llevarles a todos la tranquilidad de que no tomaremos decisiones extremistas” sostuvo el intendente.

Acerca de las inminentes aperturas de la temporada de pesca y de verano, el Intendente expresó que “tenemos voluntad de que una zona turística que vive y necesita del turismo, empiece en noviembre con la pesca y con la recepción de las segundas residencias. Y analizaremos día a día cómo viene el panorama hasta enero. La de San Martín de los Andes es una sociedad en la que el motor de crecimiento tiene que ver con el sector privado y eso no es menor al momento de analizar la situación. Lo que hay que dar es la mayor tranquilidad en un momento muy complejo”. Por su parte, el Doctor Juan Cabrera manifestó que “la sobrecarga del sistema de salud en temporada es del 16 %”.

Los referentes de Zona Sanitaria además descartaron la existencia de una circulación comunitaria del virus. “El nexo ya lo hemos encontrado, y los casos nuevos los estamos trabajando. Si uno no encuentra un hilo de contagios, se puede llegar a esa conclusión, pero hoy no estamos en esa etapa”, expresó Cabrera y añadió: “Que haya personas sin nexo en un primer momento es lo habitual. Este fin de semana lo que ocurrió fue que teníamos muchos casos a los que no les encontrábamos el nexo, necesitábamos el tiempo y al culminar este fin de semana lo hemos hecho. Tenemos que apuntar a proteger a la población vulnerable. Hoy, más del 60% de los positivos tienen entre 20 y 40 años”.

“A la fecha seguimos en fase de contención”, completó Sáenz: “Seguimos con los casos, con el seguimiento de conglomerados y tratando de cerrarlos, viendo si uno tiene relación con otro. Hay que darle tiempo no solo al seguimiento de los nexos, sino a las personas aisladas; hay que esperar los 14 días para decir que el conglomerado está cerrado”.

Tanto Saloniti, como Sáenz y Cabrera coincidieron en que es fundamental el cuidado individual de cada vecino y cada vecina, tanto en el seguimiento de los protocolos sanitarios, como en el acatamiento de las medidas que se disponen día a día.

“Tenemos que estar preparados para encontrar la válvula de regulación permanente. Por eso el COEM se reúne cada 72 horas, porque se va evaluando el estado actual. Esto es muy dinámico y nadie tiene un manual para decir lo que hay que hacer. Lo que tiene que haber es equilibrio, que la gente pueda comer, vivir, y desarrollar sus actividades, porque no podemos parar el motor de desarrollo”.

“Necesitamos cuidarnos, ser responsables, no ir a trabajar si se tiene síntomas, consultar a los números del Hospital”, concluyó Cabrera y finalizó: “No podemos estar al lado de cada uno y se apela a esto, a la responsabilidad individual, porque no hay institución estatal o privada que pueda evitar que esto suceda”.