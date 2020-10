Runners de Team Outdoors se sorprendieron entrenando en Pueblo Chapelco: “Yo quiero vivir acá”

Este fin de semana, el equipo de entrenamiento de Team Outdoors San Martín de los Andes realizó un entrenamiento por un circuito de Pueblo Chapelco disfrutando del maravilloso paisaje. Una excelente propuesta para realizar una actividad en un entorno natural que cualquiera puede replicar. Es cuestión de llegar con vehículos al ingreso del barrio y seguir lo que indica la tranquera: “Bienvenido, Pase y Cierre”. Lucila Curuchet, de Pueblo Chapelco contó a RSM cuál es la idea para compartir este impactante lugar.

Lucila Curuchet: Se trata de una invitación para quien no esté al tanto y quiera acercarse a conocer un poco más de nuestro proyecto. La tranquera está simplemente para que no entren animales, pero son bienvenidos todos aquellos que quieran recorrer en bici o caminando el lugar.

Es increíble, pero el 90% de quienes vinieron a entrenar no conocían esta zona: la Pampa Sepúlveda o la cascada. Quedaron realmente impactados. “Estamos acá no más de la ruta. No lo puedo creer” nos decían, “yo quiero vivir acá”.

RSM: ¿Quienes no quieran entrenar también pueden venir a conocerlo?

L.C.: Claro que sí. En estos momentos estamos preparando la Hostería y el Bar para que, en un mes, cuando esté habilitado se pueda también venir a tomar un café. Estamos realizando refacciones sobre lo que era la casa del propietario anterior remodelando el comedor social que es donde va a funcionar el Bar.

También empezamos con obras para el desarrollo de calles con una de las máquinas que compramos después de la llegada de la pandemia, que no nos detuvo para ponernos a trabajar.

No solo eso, sino que con la restricción de circulación iniciamos las visitas virtuales con videollamadas a través de WhatsApp. También hacemos videos de los lotes para las personas que no están acá en San Martín de los Andes. Eligen los que más les gustan y de esta manera estamos concretando ventas online.

RSM: ¿Las personas de las ciudades más grandes, ahora tienen mayor motivación para comprar acá?

L.C.: Es impresionante como con la pandemia hay mucha gente que quiere venir a vivir acá. Además nosotros seguimos ofreciendo una financiación en pesos a 10 años para los lotes, que tienen en promedio 1000 metros cuadrados. Estamos abiertos a muchas posibilidades para quienes deseen ingresar. Algunos lo hacen pagando una cuota o con algún pequeño capital. Todas las alternativas las estudiamos a medida de cada uno, de sus realidades y sus posibilidades.

RSM: ¿Cómo es la reacción de los vecinos de nuestra ciudad cuando ven el lugar?

L.C.: Muchos se sienten atraídos por el proyecto de una urbanización planificada, ecoeficiente, participativa y sostenible. Los lineamientos que nos llevaron a ser finalistas de los premios Flourising Laureates Prize y la plataforma de Naciones Unidas, Aim To Florish, Pero también hay mucha gente que no tenía idea de que podía trasladar su vida cotidiana a esta zona de San Martín de los Andes. A ellos les decimos: “si conoces y nunca lo viste con ‘ojos de poder vivir acá», acércate tenemos un lote para vos”.