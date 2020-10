Convocan a emprendedores locales para hacer una rifa a beneficio del equipamiento de quimioterapia del Hospital

Las y los emprendedores que quieran colaborar a generar la nueva sala de tratamiento oncológico del Hospital Ramón Carrillo podrán hacerlo sumando algún producto o servicio para los premios de la rifa que se está organizando.

Ayelén de Tribeca, la organizadora de la rifa, contó a RSM que los números saldrán a la venta en algunos días y que el sorteo será a mediados de noviembre. Desde RSM se informará cuando los boletos estén disponibles para comprarse y colaborar con esta noble causa.

“Este tema a mí me toca muy de cerca”, compartió Ayelén, “mi papá es paciente oncológico del Hospital y, si bien no usaría la nueva sala del Hospital, sí entiendo lo que significa viajar todas las semanas a Neuquén, lo hemos pasado. En esta situación de pandemia es difícil moverse, implica miedo y riesgos y le suma un problema más al paciente oncológico que no debería tener. Si entre todos podemos ayudar a evitar ese problema estaría buenísimo, hay mucha gente que está en esta situación”.

“La idea la tuve ayer a la noche y se me ocurrió hacer dialogar esta acción de ayuda con emprendedores porque yo tengo un proyecto textil, Tribeca, y quienes tenemos nuestros propios emprendimientos solemos siempre pedir la colaboración de la comunidad para sustentarnos. Esta me pareció una muy buena oportunidad para que nosotras y nosotros podamos colaborar aportando desde lo que nos gusta hacer”.

Ya hubo muchos emprendimientos que se sumaron a la rifa, incluidos algunos de Rosario, que al enterarse del proyecto del Hospital decidieron donar premios a la rifa organizada por Ayelén. Pero “muchos” todavía no es suficiente: “La idea es que haya muchísimos premios y que todos podamos colaborar y ayudar desde donde podemos”, finalizó Ayelén.