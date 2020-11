«El Ejecutivo no trabajó en todo el año para solucionar los problemas del transporte urbano», indicó Fernández

Mientras los usuarios continúan esperando la información oficial sobre si tendrán que caminar otra vez desde el jueves o viernes por el paro del transporte público, el concejal Santiago Fernández sostuvo que es «el Ejecutivo que no trabajó en todo el año para solucionar los problemas del transporte urbano».

El concejal del Frente de Todos refutó los dichos del secretario de Gobierno, Marcelo Sánchez, en Radio Nacional, donde expresó que «acá los que no llegan son los subsidios nacionales. La empresa este año va a recibir dos subsidios menos». Sánchez, además sostuvo que sin los subsidios de Nación no se pueden abonar los salarios y eso lleva a la suspensión del servicio. «Como Municipalidad nunca dejamos de trabajar por el transporte público de pasajeros», indicó.

Fernández explicó que desde Nación se les confirmó que los subsidios nacionales fueron girados debidamente y que le solicitarán al Gobierno Provincial que confirme o no la recepción del dinero. «Nación lo que liquidó en cuanto a subsidios al día de hoy son ocho (8) meses. Obviamente tiene un retraso de un mes, porque abona a mes vencido. Es decir que después del día 10 se abona septiembre, pero la liberación de pagos tiene que ver con la rendición que hace Provincia. El convenio lo firma Provincia y allí dice que es la misma Provincia que lo transfiere a las empresas o a los municipios», explica el concejal que participa en la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante.

RSM tuvo acceso a una información que da cuenta de que los subsidios finalmente serían pagados en 12 cuotas – siendo la última abonada en enero – y no 10 como el secretario de Gobierno había manifestado en declaraciones radiales. En ese sentido, Fernández confirmó esta información indicando que «es así, de hecho el diputado nacional Guillermo Carnaghi le expresó al intendente Saloniti que desde Nación las cuotas del subsidio serán 12».

«Por eso es importante repetir que desde febrero tuvimos una reunión con el mismísimo Sánchez, en donde le indicamos que era necesario trabajar en una actualización del boleto para tratarlo en marzo, pero para aplicarlo en mayo. El tema es que no hicieron nada, entonces explota todo ahora y salen por los medios echando culpas al Deliberante. Esto no es así. Cuando planteamos el tema de los subsidios nunca respondieron nada. Nunca le meten laburo al tema, solo se quejan en los medios y nos tiran encima a la empresa», explica el concejal.

Vale mencionar que desde hace 2 semanas que se sancionaron ordenanzas para lograr recaudar un suma cercana a los 6 millones de pesos que se destinarían a paliar los aumentos del boleto urbano. Sin embargo, el intendente, teniendo la posibilidad de promulgar dichas ordenanzas y avanzar en ese sentido, para no tener una ciudad sin transporte público, las mismas solo entrarán en vigencia una vez que queden promulgadas automáticamente, es decir, dentro de 10 días más.

«Dicen que están trabajando en el tema, pero otro incumplimiento del Ejecutivo que da cuenta que no le interesa la gente porque en 2 meses hubo paro de 7 y 15 días y no obligaron a la empresa a cumplir el artículo del pliego que la obliga a prestar servicio como domingos o feriados cuando hay una medida de fuerza. A ellos no les importa nada, quieren que estalle el tema y sea el usuario el perjudicado», indicó Fernández.

Hay un rumor que se viene instalando sobre el tema de una demanda que se le viene a la municipalidad por una deuda de 190 millones de pesos que la empresa le reclama al municipio y que sería un conocido letrado que estaría detrás, trabajando en el juicio. En ese sentido, Fernández indicó que «desde enero se está hablando cada vez más sobre ese tema. Si esto llega a ir a juicio, no van a ser 190 millones de pesos, será un conflicto largo o la búsqueda de un acuerdo. Como nunca en estos 9 años de la empresa en San Martín se viene haciendo un trabajo en algunos medios poniendo en tema ese reclamo. Hay que estar atentos», finalizó diciendo Fernández.