By The Way Patagonian Burger suma nuevas hamburguesas con estilo propio y sabores originales

Mientras que en plena pandemia, muchos comercios deben recurrir a recortes y achiques, By The Way Patagonian Burgers va por más y sigue innovando en su propuesta gastronómica. Con nuevas versiones de hamburguesas gourmet y combinaciones muy exclusivas mantiene la idea de ofrecer algo diferente en nuestra ciudad.

Entre las nuevas alternativas que se encuentran en su menú está la Ranchera: un medallón de cordero, salsa ranch, rúcula, queso ahumado y tomates secos. Es la primera incorporación de carne de cordero que, con ingredientes más fuertes genera una combinación particular y rústica, en la carta de By de Way Patagonian Burguer.

Alejandro Cordon, quien logró plasmar en este espacio gastronómico un proyecto concreto cuenta: “buscamos fortalecer la identidad de lo que es un Dinner americano de los ‘60. En este sentido buscamos una renovación permanente, cambiamos la carta e incorporamos hamburguesas nuevas”.







También se agrega la Gipsy King: medallón de pollo crispy, con queso cheddar fundido, lechuga capuchina y salsa By The Way (salsa estilo burguer con pepinillos). Otra variante es la hamburguesa Buffalo, un medallón de cerdo, alioli mayo, lechuga capuchina y batata cripy (batata frita, extra fina, crocante), bañada en salsa búfalo (salsa picante tradicional de las Buffalo Wings con tomate, manteca y pimienta).

Además, con la llegada del calor y manteniendo la linea original que propone el local ofrecen deliciosos Milkshakes de sabores variados con Waffles dulces y frutales.

Con respecto al objetivo de By de Way Patagonian Burger, Alejandro explica: “Armamos un producto pensando en la gente del pueblo. El turista va y viene y te deja un extra pero nosotros siempre apostamos a darle a la gente de acá algo novedoso, que no había. Nos dedicamos a hacer hamburguesas y tratamos de que el producto sea el mejor”.