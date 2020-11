Reclamarán ante el intendente de Junín de los Andes 150 familias inscriptas en el Instituto Municipal de Vivienda

Este miércoles en las puertas de la Municipalidad de Junín de los Andes se presentarán alrededor de 150 familias que están inscriptas en el IMuVi (Instituto Municipal de Vivienda) a reclamar para que se les de una solución al pedido de los 150 lotes que se les habían preadjudicados.

Las 150 familias juninenses que viene trabajando en diferentes comisiones desde hace más de 5 años, quienes en su momento solicitaron a concejales e intendente un lugar para poder construir sus viviendas. «Surgió la necesidad habitacional que le hicimos llegar a las autoridades para comprar los terrenos, con un plan organizado y responsable, pagando por los lotes», manifestó una de las madres de las 150 familias.

«Acordamos con los concejales que el pago de los terrenos para aquellos que cuentan con un trabajo en blanco, que se les descuente por débito automático, para garantizar dichos pagos», expresó otro de los representantes de las familias que reclaman.

Los preadjudicatarios manifestaron que ya poseen los borradores de los boletos de compraventa de los terrenos, pero la situación se trabó desde hace más de tres meses, con el tema de las mensuras.

El problema existente es que no se pueden realizar las mensuras de los 150 terrenos porque se les impiden el ingreso a quienes deben realizarlas. «Necesitan un poder para ingresar, pero falta una firma. Y debido a que no hay un poder de la comisión ex CTH con el municipio no podemos avanzar con las división de lotes y la posibilidad de avanzar», expresaron.

«Si no recibimos una pronta y satisfactoria respuesta este miércoles, porque ya estamos cansados de que no se nos escuche, terminaremos cortando la ruta para que de una vez se nos escuche. Si nos obligan a ir a la ruta iremos», expresaron.