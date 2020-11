La Asociación Hotelera y la de Agencias de Viajes se suman al rechazo de la vuelta a la etapa de aislamiento

En sendos comunicados difundidos en el día de hoy, la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) y la Asociación de San Martín de los Andes de Agencias de Viajes y Turismo expresaron su rechazo a las medidas tomadas por el COEM, que ponen a la ciudad en Aislamiento Social desde este miércoles 18 de noviembre.

Las AHGSMA, cuyos representantes estuvieron presentes en la reunión del COEM, indicó en el comunicado que a su turno se explicó «la dificultad que este tipo de medida implicaría no solo desde lo comercial sino también desde lo social, entendiendo que será muy difícil que la comunidad en general acate lo que implica este retroceso».

Asimismo, en el comunicado agregan: «En su gran mayoría, nuestros socios nos expresaron que no comparten una medida de estas características en estos momentos, debido a la dificultad que tendrán su implementación y control. Además, porque implica el cierre de muchas actividades que están en marcha: desde la producción y la construcción, hasta la incipiente apertura del sector turístico que, tras 8 meses de cierre, se traduce en unos pocos pescadores que han arribado a la zona y que también se verán afectados, como así también la cadena de valor y las personas que por otro lado se encuentran alojadas ya que se dificultará de sobremanera su atención».

Mientras que los representantes de las Agencias de Viajes apuntaron: «El sector de los trabajadores privados, quienes ya demostraron sobradamente ser el medio más seguro gracias a sus protocolos y posibilidad de ser fiscalizados, ya no puede ser el escudo que amortigüe las consecuencias de la circulación comunitaria ni la solución simple, que permita que otros sectores de la comunidad sigan sus vidas de forma casi normal, pues no solo se esta mostrando que quienes debieron prepararnos no están a la altura del conflicto, sino que además se están cometiendo a conciencia, una injusticia social sin precedentes».