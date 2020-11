Los trabajadores de Expreso Los Andes finalmente decidieron no tomar medidas de fuerza

Pese a lo que había trascendido este lunes al mediodía, Marcelo Más, delegado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en nuestra ciudad, manifestó a RSM que luego de mantener reuniones virtuales con los trabajadores de la empresa, tomaron la decisión de no realizar una medida de fuerza que afecte directamente a los usuarios.

«A última hora de este lunes determinamos que no vamos a suspender el servicio con una medida de fuerza. De igual modo estamos en estado de alerta, esto no significa que no hagamos una Asamblea en cualquier momento del día», expresó Más a este medio.

El conflicto salarial que surge y que mantiene en «estado de alerta» a los trabajadores, es por un reclamo de los trabajadores que se remite a comienzos de este año. Se debe una suma de enero de este año y a ello hay que agregarle una diferencia en el pago del aguinaldo de diciembre de 2019.

Días atrás el propio delegado de UTA, había manifestado que la empresa se había comprometido en abonar en «una o dos cuotas la deuda que mantienen con los trabajadores de Expreso Los Andes».