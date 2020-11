El domingo 6 de diciembre se realizan la décima Campaña de Reciclaje Electrónico de COTESMA

Sujeto a la situación en el área de Salud, el 6 de diciembre se realizará la décima edición de la Campaña de Reciclaje Electrónico, en la que se canjean desechos de electrónica por plantines de especies autóctonas. Para ello COTESTMA aplicará los protocolos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria de todos los participantes, los que serán aprobados por la Zona Sanitaria IV.

La campaña consiste en recolectar aparatos en desuso que entrega el público. COTESMA los traslada fuera de la localidad dándoles un destino donde se puedan reparar, reutilizar o reciclar, a través de la Asociación Civil «va de Vuelta». Así, evita su disposición final en nuestro basurero municipal, dado que este tipo de desechos contienen de sustancias contaminantes de aguas, suelos y aire, que pueden afectar nuestro medio ambiente.

Los vecinos que participan de la campaña, se llevan una planta de alguna de las especies autóctonas que ofrece nuestro Parque Nacional Lanín, tales como notro, taique, maintén, arrayan, pañil, radal, chilco, raulí, ciprés, roble pellín o escalonia, listas para plantar.

Con esta acción, COTESMA establece vínculos con organizaciones y empresas de la localidad comprometidas con el concepto de Ciudad Sustentable, para el desarrollo de estrategias conjuntas. El Corralón Patagónico pone a disposición las bolsas para carga de los residuos electrónicos. La Empresa de transporte de cargas Cruz del Sur brinda sin costo el traslado de lo recolectado. El Parque Nacional Lanín que aporta los plantines y brinda información sobre las características y cuidados de las especies. La Municipalidad de San Martín de los Andes, resulta clave a la hora de concretar la logística de esta acción en nuestra ciudad.

Esta campaña forma parte de los objetivos del Programa de Responsabilidad Social Cooperativa de COTESMA, que trabaja en 4 ejes. uno de los cuales, es el Medioambiente. En este sentido, pone en marcha acciones que ayuden a mitigar y reducir el efecto que todos producimos en él, promoviendo su importancia a toda la comunidad.

Los otros 4 ejes del Programa son las contribuciones a la comunidad, la formación en el cooperativismo, la gestión de espacios de educación y cultura, y la inclusión digital.



¿Qué equipos se pueden llevar?

Equipos informáticos: computadoras, notebooks, monitores, teclados, mouses, periféricos, grandes procesadores de datos, reproductores de MP3, MP4, MPG.

Equipos de conectividad: decodificadores, módems, switchs, posnets, routers, etc.

Equipos de Impresión: impresoras, copiadoras, etc

Equipos de Telefonía Fija y celular: teléfonos, centrales telefónicas, contestadores automáticos, terminales de fax, etc.

Equipos de audio, tv y video: equipos de música, videocasseteras, DVD, cámaras digitales, instrumentos de vigilancia, parlantes, videocámaras, videograbadoras, videojuegos, etc.

Pequeños artefactos del hogar eléctricos: aspiradoras, cafeteras, balanzas, tostadoras, licuadoras.

Artículos de oficina: calculadoras de mesa, de bolsillo, proyectores, máquinas de escribir eléctricas, tickeadoas, etc.

¿Qué equipos NO se pueden llevar?

Fotocopiadoras, lámparas, pilas y baterías sueltas, cartuchos de tóner sueltos, equipos con el vidrio roto, electrodomésticos línea blanca (heladeras, lavarropas, cocinas, etc).