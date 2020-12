Este domingo ya llega la 10° Campaña de Reciclaje Electrónico de Cotesma

Como cada diciembre, este domingo se podrán llevar los residuos electrónicos a la Plaza San Martín para quese puedan reutilizar y reciclar. La campaña se realizará de 10 a 17 horas y quienes aporten sus residuos podrán llevarse un plantín autóctono de la zona.

La Campaña de Reciclaje Electrónico ya está asentada en la mentalidad sanmartinense: vecinas y vecinos guardan a lo largo del año sus residuos electrónicos, sabiendo que en diciembre llega el momento de deshacerse de ellos de una manera respetuosa del medio ambiente. Esta ya será la edición número 10 de la campaña, que a lo largo de estos años ha permitido recuperar unas 84 toneladas de basura electrónica.

“Estamos orgullosos de sostener una acción de este tipo por tanto tiempo. Lo cierto es que es un compromiso no solo de la Cotesma sino también de Cruz del Sur, que traslada los residuos a Buenos Aires; del Corralón Patagónico, que nos da las bolsas donde guardar los equipos; de Parques Nacionales, que prepara los platines; y de toda la comunidad, que se toma el reciclado con tanto compromiso”, explicó Leandro Miret, gerente de Servicios Cooperativos de Cotesma.

Los residuos electrónicos que sí pueden llevarse el domingo son:

• equipos informáticos (computadoras, notebooks, monitores, teclados, mouse);

• equipos de conectividad (decodificadores, módems, switches, posnets, etc.)

• equipos de impresión (impresoras, copiadoras, etc.)

• equipos de telefonía fija y celular (teléfonos, celulares, centrales telefónicas, etc.)

• equipos de audio, TV y video (equipos de música, video caseteras, DVD, etc).

• pequeños artefactos del hogar eléctricos (Aspiradoras, Balanzas, Cafeteras, Tostadoras, etc.)

Los residuos que no pueden llevarse son:

• fotocopiadoras

• lámparas

• pilas y baterías sueltas (excepto aquellas pilas o baterías que no formen parte de un equipo eléctrico o electrónico)

• cartuchos de tóner sueltos (excepto todos aquellos cartuchos tóner que no formen parte de una impresora)

• equipos con el vidrio roto (pantallas, monitores, escáneres, televisores, etc. por la seguridad del personal involucrado.).

• electrodomésticos línea blanca (heladeras, lavarropas, cocinas)

Edición anterior de la campaña.

Este año, como en las ediciones anteriores, la campaña estará vinculada con la asociación civil Va de Vuelta, que trabaja con cooperativas de reciclaje que tienen una perspectiva social. La prioridad es la reutilización, por lo que los equipos recibidos por Va de Vuelta son examinados y revisados, para analizar sus posibilidades de re-uso, mediante alguna reparación o extracción de componentes útiles para repuestos. Todos aquellos materiales que no fueron aptos para la reutilización se venden, para que sean reciclados y reinsertados en el ciclo productivo como materias primas. Y, si queda algún material sobrante que no posea valor ninguno en el mercado y sea necesaria su disposición final, se entrega a un operador autorizado para tal fin.

Edición anterior de la campaña.

Como señaló Leandro, estos residuos pueden ser un problema si no se los trata como corresponde: “En general, la mayoría de los materiales que contienen estos residuos electrónicos son reutilizables o reciclables, pero por lo general terminan siendo arrojados en rellenos sanitarios, incinerados o tirados en basurales a cielo abierto. Allí es donde comienzan los problemas, ya que las sustancias tóxicas que contienen estos aparatos (plomo, estaño, cobre, silicio, carbono, hierro y aluminio, entre otras) pueden llegar a afectar recursos como el suelo, el aire y el agua al ser lixiviadas a la tierra o liberadas a la atmósfera en procesos de mala incineración».

Mala disposición de basura electrónica.

«Por eso es fundamental tratar de forma adecuada los residuos que no haya sido posible reutilizar o reciclar y nos enorgullece que nuestra comunidad comprenda esta importancia”.

“Esta 10° edición de la campaña teníamos pensado hacer un evento más grande: un festival en donde invitar a todas las organizaciones locales que cuidan el medio ambiente para que la comunidad conociera las distintas experiencias. La pandemia nos impidió poder realizar ese festejo, que quedará para el año que viene, pero, con todos los protocolos necesarios, tendremos la 10° Campaña de reciclaje electrónico ininterrumpida de nuestra localidad”, finalizó Leandro.