Agustín Roca: “El turismo de febrero y marzo es de gente más adulta y hay que ver si ya se animan a venir, no está fácil”

Comenzó la temporada de verano, y mientras que desde el municipio de San Martín de los Andes se muestras positivos y con grandes expectativas, del otro lado los hoteleros y gastronómicos no dejan de señalar los obstáculos que tienen por delante.

Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) expresó a RSM: “Nosotros ya teníamos todo pre vendido pensando en el fin de semana largo y en el eclipse. El problema es que el eclipse va a estar pero lo que no va a estar es la gente porque un 90% de los que venían son extranjeros y no pueden entrar al país aparentemente hasta el 20 de diciembre.”

En este principio de temporada la localidad va recibir mayormente turistas que viven en ciudades y provincias cercanas.

Es este sentido el presidente de la AHGSMA detalló que “en cuanto al turismo regional que es el de Rio Negro, Neuquén y toda la zona de acá es lo que estamos esperando para este fin de semana y estimamos que va a ser el turismo que vamos a tener en los próximos 10 a 15 días.”

“Turismo nacional calculamos que será para fin de año, enero y un poco de febrero pensando en que las clases arrancarían el 18 de febrero y eso no corta el caudal de gente.”

El 2020 será recordado como un año atípico y con grandes crisis tanto económica, como social, educativa y sanitaria. El mundo quedó divido en dos grupos el de riesgo y los demás.

“El turismo de febrero y marzo es de gente más adulta y hay que ver si ya se animan a venir, no está fácil”, reflexionó Roca y añadió: “la expectativa es mucha, ocho meses sin gente genera que con que venga un 30% para nosotros ya vaya a ser un éxito.”



Los números finos todavía no están pero si los estimados, cargados con la cuota extra de ilusión que genera la reapertura al turismo después de más de medio año.

“Yo creo que para el fin de semana largo con 45% de ocupación tenemos que estar más que felices. De la nada a eso es un montón”, aseguró Agustín a RSM.

Durante estos meses los hoteleros fueron los que más sufrieron la pandemia y la crisis económica y es por eso que “en principio lo que es el sistema de protocolos lo que estamos tratando es de conseguir que se habilite el 80% de las habitaciones o cabañas que tiene cada complejo, trabajar al 50% es una locura porque es muy poco”, manifestó el representante de la Asociación.

En San Martín de los andes el promedio es de 10/15 habitaciones “ya con eso bajar a 7 no cierran los números, económicamente no sirve”, aseguró.

Las preocupaciones son muchas, y una de las principales tiene que ver con la competencia entre quienes brindan alojamiento habilitado y quienes no lo hacen.

“Nosotros estamos poniendo el esfuerzo de haber mantenido durante 8 meses la estructura, de no haber podido cerrar o achicar staff, de mantener empleados, impuestos, tasas, todo lo que eso lleva y de repente vas a competir contra un edificio que no va a tener protocolo y que encima van a alquilar todo el edificio completo, y las casas que se van a alquilar no las van a dejar descansando un día”, afirmó.

Si bien en el permiso para ingresar a la localidad se debe indicar el alojamiento a donde se va a hospedar el visitante este puede ser una casa de familia, “entonces cómo controlás eso, nos van a seguir cazando a nosotros y los que vamos a seguir perdiendo somos nosotros, invirtiendo y poniendo en riesgo nuestro capital contra algo que no está controlado y que es imposible cuando no hay una ordenanza que lo prohíba”, enfatizó.



Pero no todo es malo, “la relación con la municipalidad siempre fue buena, entendemos que Carlos ha puesto bastante a favor de la economía de San Martín de los Andes y ha arriesgado mucho su nombre en este sentido”, explicó y aseveró, “nos ha acompañado para poder trabajar y poder abrir, incluso con la temporada de invierno que después no se dio, pero en ese sentido sentimos el apoyo del intendente.”



Para los vecinos la preocupación es si los protocolos se van a cumplir y la temporada no va a generar un colapso sanitario en la localidad, al respecto Roca explicó que “los protocolos se van a seguir manteniendo y van a ser más fuertes. La mayoría de los bares, los restaurantes y hoteles son atendidos por sus dueños. El trabajador va a cumplir más que nadie porque quiere trabajar, no se quiere enfermar porque quiere cobrar el 100% de su sueldo.”

El intendente expresó el pasado martes, durante la inauguración de la temporada que ahora se viene “el desafío de encontrar el equilibrio entre el desarrollo de la actividad turística y cuidar la salud” y con eso en mente es que se planteó un escenario muy distinto al que los comerciantes y hoteleros están acostumbrados.



“La temporada de verano va a ayudar a pagar deudas, lo único que va a ayudar es a que el año que viene la pandemia mejore. Este verano va ayudar a no terminar ahorcado del todo y va a ayudar a pagar lo que se debe pero de ganancia no hablamos”, dijo Roca a este diario.



Finalmente, el presidente de la AHGSMA, remarcó los aspectos positivos de este inicio de temporada: “Lo positivo es poder empezar a trabajar, para nosotros es muy importante eso. Encarar una temporada de verano con todos los protocolos que ya los tenemos listos desde hace siete meses. Tenemos todo listo para atender a la gente y con las restricciones que quieran poner nosotros vamos a trabajar igual y eso es una alegría.”