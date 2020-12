Pelea, golpes, disparos y heridos fue el saldo de una noche violenta en Chacra 30; vecinos acusan de abuso policial (Vídeo)

Los hechos se sucedieron en la madrugada de este domingo en el barrio Chacra 30 de nuestra ciudad, alrededor de las 3 de la mañana. De acuerdo a la información de algunos vecinos, en una casa del sector 110 Viviendas, se llevaba a cabo una fiesta. Tras un inconveniente que derivó en discusiones y peleas, vecinos dieron aviso a la policía, por lo que tras el alerta, los efectivos se apersonaron en el lugar.

Según el testimonio de vecinos y, particularmente, de la principal damnificada, dueña de una de las viviendas donde ingresaron efectivos policiales sin orden de allanamiento, todos coinciden que hubo abuso de autoridad.

Amelia, además es también la madre de un joven que terminó herido en un ojo producto de un perdigón de goma, disparado por los efectivos policiales. En comunicación con RSM, manifestó: «Entraron a mi vivienda sin orden de allanamiento, tirando piedras, disparando balas de goma, lastimaron a mi hijo en un ojo, que según el médico lo tiene comprometido y hasta me rompieron seis vidrios».

Vídeo: Vecinos grabaron los hechos en la madrugada

La mujer aún indignada explicó su versión de lo sucedido este domingo por la madrugada. «Había una fiesta frente a mi casa, al parecer se armó problema porque chocaron un auto, ahí comenzaron las discusiones y se ve que un vecino llamó a la policía. Llegaron al barrio tirando piedras y hubo algunos jóvenes que respondieron de la misma manera. Pero se escondieron en el patio de mi casa y la policía empezó a los tiros contra mi casa y me rompieron todo. Les pedíamos que paren porque había menores, estaban mis hijos y mi nieta de 4 años», contó la mujer.

Amelia aseguró una y otra vez que los efectivos policiales ingresaron al interior de su casa. «Están los vídeos de cómo me dejaron todo. Entraron a la casa y sacaban a unos chicos que no eran mis hijos que estaban dentro de la vivienda porque se escondían de los disparos. Además sacaron también a uno de mis hijos lastimado, que no fue lastimado por una pelea, sino que lo lesionaron por un escopetazo», explicó.

El relato de la mujer además hace hincapié que a su hijo lesionado en el ojo los efectivos policiales lo golpearon. «Mi nuera intentó llevar a mi hijo al tráiler de Salud que hay en el barrio, pero como no había ambulancia para llevarlo al hospital, se tuvieron que volver y en ese momento, en el camino los levantaron los policías. Nunca lo sacaron de la vivienda a mi hijo, lo encontraron en el camino y los cagaron a palos a él y a mi nuera. A ella la dejaron detenida hasta la mañana de hoy y a mi hijo lo llevaron al médico. Tiene que ver un oculista en la semana porque tiene el ojo seriamente comprometido. No tiraron solo al cuerpo, le tiraron a la cabeza. Hay muchas personas con heridas en todo el cuerpo por los perdigonazos», explicó.

«En la semana voy a hacer la denuncia en Fiscalía, no es la primera vez que la policía hace abuso de autoridad. A mi casa entraron varias veces sin una orden de allanamiento. Yo les pregunté si tenían alguna orden para entrar a mi casa y empezaron a retroceder pero me estaban apuntando al cuerpo con la escopeta. Ellos están para protegernos, no para desarmar y romper mi casa. Tengo cartuchos de los perdigones, hay vídeos donde se ven los elementos que dejaron en mi casa, como una linterna y unos anteojos que se les cayeron a los policías cuando ingresaron. Nadie se hace cargo de estos destrozos en mi casa, seis vidrios me rompieron», finalizó explicando la mujer aún angustiada por lo vivido durante la madrugada.

LA POLICÍA TIENE OTRA VERSIÓN

RSM además se comunicó con el Comisario Inspector, Daniel Castillo, quien manifestó que efectivamente en la madrugada de este domingo se registraron hechos que merecieron la intervención policial.

Castillo lamentó que los vídeos que circulan en las redes sociales, en ninguno se pueden observar las peleas entre bandas. «Efectivamente, personal policial del Comando Radioeléctrico y de Tránsito se hicieron presentes en el lugar. La persona lesionada estaba en el hospital y conforme los certificados médicos tanto del Hospital y médico policial la lesión no es compatible con postas de goma», indicó.

«Sí fue producto de la refriega entre estás bandas antes de que arriben los efectivos policiales», sostuvo.

Por otra parte, consultado por si hubo heridos, Castillo además indicó que «como resultado de la gresca, un móvil terminó con el parabrisas dañado. Tres efectivos resultaron lesionados uno de los cuales, más comprometido con el cuero cabelludo cortado. Esto a raíz de las piedras arrojadas», sostuvo.

Además indicó que dos hombres y una mujer resultaron demorados producto de las escaramuzas que se registraron.

Respecto a la consulta sobre el motivo del ingreso de los efectivos a la vivienda sin orden de allanamiento alguna, Castillo indicó que dicha información estaba siendo cotejada.